De qué cuadro es Lionel Scaloni: por quién hincha el DT de la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni.

El nombre de Lionel Scaloni está fuertemente asociado a uno de los mayores logros del fútbol argentino reciente: la conquista del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, más allá de su rol como entrenador de la Selección, hay aspectos de su vida personal que generan curiosidad entre los hinchas, como su simpatía por un club del fútbol argentino. Nacido en Newell´s Old Boys, en su momento se lo vinculó a ese equipo y a Estudiantes de La Plata, pero no es de ninguno de estos clubes.

Durante años, Scaloni evitó referirse públicamente a este tema. Su perfil bajo y su enfoque en el trabajo colectivo hicieron que rara vez hablara de preferencias personales vinculadas al fútbol local. Esto alimentó rumores y especulaciones entre los fanáticos, que intentaban descubrir de qué equipo era hincha el entrenador nacido en Pujato, ya ídolo nacional a partir de sus grandes conquistas.

De qué cuadro es Lionel Scaloni

Scaloni reveló que es hincha de Boca Juniors. Según explicó, esta elección estuvo marcada por una influencia familiar muy fuerte: su abuelo. “Con mi hermano nos hicimos de Boca por mi abuelo”, confesó el entrenador, dejando en claro que su pasión por el club nació desde la infancia. Este detalle no es menor en el contexto del fútbol argentino, donde la herencia familiar suele ser clave en la construcción de la identidad futbolera. En el caso de Scaloni, ese vínculo emocional con su abuelo fue determinante para inclinar su simpatía hacia el Xeneize, incluso por encima de otras influencias.

Scaloni en un entrenamiento.

Por su parte, contó una anécdota llamativa sobre su padre, quien era hincha de River Plate. A pesar de eso, lo llevaba a ver a Boca a la cancha porque quería verlo feliz. Esta situación refleja no solo la convivencia de distintas pasiones dentro de una misma familia, sino también el peso que tenía ese sentimiento inculcado por su abuelo, quien finalmente inclinó la balanza para el DT de la Selección.

Títulos de Lionel Scaloni con la Selección Argentina