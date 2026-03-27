Cómo jugar FIFA Heroes, el nuevo arcade de fútbol

Esta integración busca ofrecer una experiencia fluida, optimizada y accesible para los fanáticos del fútbol.

Motorola anunció una alianza estratégica con el videojuego FIFA Heroes, el nuevo título de fútbol 5 estilo arcade publicado por Solace. La marca, propiedad de Lenovo, será el socio oficial de smartphones del juego y busca reforzar su presencia en el universo gamer de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026.

La colaboración apunta a llevar el Mundial al terreno mobile con una experiencia más interactiva. FIFA Heroes combina jugadores reales, mascotas y personajes ficticios en un mismo partido, apostando a una propuesta dinámica pensada especialmente para celulares. Desde la compañía aseguran que esta integración busca ofrecer una experiencia fluida, optimizada y accesible para los fanáticos del fútbol.

Beneficios exclusivos para usuarios de Motorola

Uno de los puntos fuertes del acuerdo es el contenido exclusivo para quienes tengan dispositivos Motorola. Los usuarios podrán acceder a recompensas dentro del juego como fichas, gemas de poder, emoticones, celebraciones especiales —incluida una inspirada en el clásico razr— y personajes jugables únicos.

Además, la marca tendrá presencia directa dentro del juego y también integrará accesos rápidos a FIFA Heroes en sus próximos smartphones. De todos modos, el título estará disponible para descarga global a través de Google Play Store, lo que permite que cualquier usuario pueda probarlo.

FIFA Heroes combina jugadores reales, mascotas y personajes ficticios en un mismo partido.

Una experiencia optimizada para celulares plegables

Otro aspecto clave de la alianza es la optimización del juego para dispositivos plegables como el nuevo razr fold. En estos equipos, FIFA Heroes aprovecha una pantalla expandida de 8,1 pulgadas, lo que permite una visión más amplia del campo y una mejor distribución de los controles.

Este formato no solo mejora la jugabilidad, sino que también permite personalizar la interfaz para una experiencia más cómoda. La idea es ofrecer una ergonomía superior sin sacrificar rendimiento ni visibilidad durante las partidas.

Desde Motorola destacan que esta asociación va más allá de un simple videojuego. Según François LaFlamme, CMO de la compañía, el objetivo es mostrar cómo la tecnología puede mejorar la forma en que las personas juegan, se conectan y consumen entretenimiento. En ese sentido, anticipan más activaciones y novedades a medida que se acerque el Mundial 2026.