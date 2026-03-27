La Selección Argentina volvió a caer en el ranking FIFA: el motivo y el país que lo pasó a dos meses del inicio del Mundial 2026.

La Selección Argentina sufrió un retroceso en el ranking FIFA y perdió una posición clave sin siquiera haber jugado en la última ventana internacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue superado por Francia, que aprovechó un triunfo importante para escalar en la tabla. El movimiento reconfigura la élite del fútbol a faltas de meses del Mundial 2026.

La última actualización del ranking FIFA trajo novedades en la cima: la Selección Argentina descendió al tercer puesto tras ser superada por Francia. El cambio se produjo pese a que el conjunto albiceleste no disputó partidos en esta fecha FIFA, lo que dejó expuesto cómo impactan los resultados de otras selecciones en el sistema de puntuación.

Con 1873,33 puntos, Argentina quedó por detrás del equipo francés, que alcanzó las 1873,96 unidades y se ubica por debajo de España, líder del ranking mundial. La diferencia es mínima, pero suficiente para modificar el orden en el podio.

El triunfo clave de Francia que cambió todo

El factor decisivo fue la victoria de Francia ante Selección de Brasil por 2-1 en un amistoso internacional. Ese resultado le permitió al conjunto europeo sumar 3,96 puntos y escalar una posición en la clasificación.

Este tipo de encuentros, especialmente cuando se trata de rivales de alto nivel, tienen un peso significativo en el ranking FIFA. Por eso, el triunfo frente a Brasil resultó determinante para que Francia desplazara a Argentina.

Por qué Argentina cayó sin jugar

El descenso del seleccionado nacional se explica por el funcionamiento del sistema de puntuación de la FIFA. Aunque el conjunto argentino mantiene una racha positiva, de 3 partidos sin derrotas, los resultados recientes no le otorgaron suficientes puntos como para sostener su posición.

El reglamento establece que los puntos obtenidos dependen no solo del resultado, sino también de la jerarquía del rival. En ese sentido, vencer a selecciones de menor ranking aporta menos unidades que imponerse ante potencias. Así, mientras Francia sumó puntos de alto valor ante Brasil, Argentina no tuvo la oportunidad de incrementar su puntaje en la misma proporción.

Cómo funciona el ranking FIFA

El ranking FIFA, vigente desde 1992, clasifica a todas las selecciones afiliadas según su rendimiento internacional. Sin embargo, el sistema actual fue implementado en 2018 y se basa en el método denominado “SUM”. Este modelo calcula los puntos sumando o restando unidades en función de cada partido disputado. A diferencia del sistema anterior, que promediaba resultados, el actual pondera cada encuentro según su importancia y la calidad del rival.

Por ejemplo, un triunfo ante una selección mejor posicionada otorga más puntos que una victoria frente a un equipo de menor nivel. De la misma manera, una derrota puede impactar más si se produce ante un rival inferior.

Cada cuánto se actualiza el ranking

La FIFA publica su ranking de manera periódica, generalmente cada tres meses. Esto permite reflejar con mayor precisión la evolución reciente de las selecciones. En ese contexto, cada fecha FIFA se vuelve clave, ya que los resultados pueden alterar significativamente la tabla, especialmente en los primeros puestos.

Qué significa este cambio para Argentina

Más allá de la caída al tercer puesto, la situación no representa una alarma inmediata para Argentina. La diferencia con Francia es mínima y el equipo mantiene un rendimiento sólido en el tiempo.

Sin embargo, este movimiento sirve como advertencia de cara al futuro. Con el Mundial 2026 en el horizonte, cada partido y cada punto serán determinantes para sostenerse entre las mejores selecciones del mundo.

El desafío para los dirigidos por Scaloni será aprovechar las próximas ventanas internacionales para recuperar terreno y consolidarse nuevamente en lo más alto del ranking.