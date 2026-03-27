Sin Messi de arranque: la formación de la Selección Argentina que eligió Lionel Scaloni para jugar vs. Mauritania

Los 11 elegidos de Lionel Scaloni en la Selección Argentina vs. Mauritania

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania este viernes 27 de marzo en La Bombonera en el marco del primer amistoso internacional en nuestro país previo a lo que será el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El DT ya piensa en el posible 11 que utilizará para este compromiso en el que varios habituales titulares estarían desde el arranque y se espera que le dé minutos en cancha a otros citados, aunque sin la presencia de Lionel Messi, quien ocupará un lugar en el banco de suplentes. Por supuesto, la palabra final la tendrá el entrenador que se vio obligado a incluir en la lista a jugadores que no estaban en los planes.

Ante las bajas de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, el estratega campeón del mundo en Qatar 2022 citó a tanto a Agustín Giay como a Lucas Martínez Quarta, aunque es probable que no estén desde el arranque. También aparecieron Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli como nuevas alternativas tras la cancelación de la Finalissima y uno de ellos tiene serias chances de jugar desde el minuto 0. A su vez, el astro rosarino no saldrá al verde césped de entrada como estaba estipulado.

La posible formación de la Selección Argentina de Lionel Scaloni vs. Mauritania

Con Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul descartados para estar desde el arranque por diferentes molestias, hay tanto un apuntado en la defensa como en el mediocampo para ocupar esos lugares. Lo que despertó la atención durante la mañana de este jueves 26 de marzo a horas del partido fue que el crack del Real Madrid con pasado en River Plate trabajó con una pechera de titular y sueña con estar después de casi quedarse afuera de la convocatoria. A su vez, cabe destacar que son bajas Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso además de Joaquín Panichelli que directamente se perderá el Mundial por la rotura de ligamentos.

De esta manera, los 11 de la Selección Argentina ante Mauritania serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez.

Lionel Messi sería titular en la Selección Argentina ante Mauritania

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En el marco del amistoso internacional que tendrá lugar en cancha de Boca Juniors, la "Albiceleste" enfrentará al conjunto mauritano este viernes 27 de marzo desde las 20.15. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo tanto de Telefe como de TyC Sports.

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