Cuándo se juegan las finales del repechaje para clasificar al Mundial 2026

Cuándo se juegan las finales del Repechaje para el Mundial 2026

Entre este jueves 26 y la medianoche del viernes 27 de marzo se llevará a cabo la primera instancia del repechaje rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 que contará con varios partidos que otorgarán al resto de los finalistas para buscar un boleto en el torneo internacional. Algunos seleccionados ya están clasificados al duelo decisivo, por lo que esperarán rival al que estarán atentos por el encuentro que jugarán hoy. De todos ellos saldrán seis que se meterán directamente en el certamen, pero eso recién será unos pocos días después.

Entre los principales candidatos están Polonia, Italia, Dinamarca, Ucrania, Suecia, Gales, Turquía y Rumania, como algunos de la repesca europea; mientras que en la restante ya están en la final tanto Irak como Congo que esperan contrincante. El Repechaje intercontinental tiene a Bolivia, que deberá eliminar a Surinam para luego vencer a los Iraquíes, como también a Jamaica que tiene que hacer lo propio ante Nueva Caledonia y los congoleños, respectivamente.

Cuándo se juegan las finales del repechaje rumbo al Mundial 2026

Si bien restan definir los horarios para los partidos definitorios de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, lo cierto es que la fecha elegida para que se jueguen es el martes 31 de marzo. Una vez culminados los mismos quedarán conformados completamente los 12 grupos para la Copa del Mundo. Los que hasta ahora saben que los jugarán con Irak y Congo, que esperan por lo que suceda hoy; mientras que en Europa se conocerán los finalistas este jueves 26.

Los partidos de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026

Repechajes de Europa rumbo al Mundial 2026 de este jueves 26 de marzo

Llave A

16:45 - Gales vs. Bosnia y Herzegovina - ESPN 2, ESPN 3 y Disney+ Premium .

- Gales vs. Bosnia y Herzegovina - . 16:45 - Italia vs. Irlanda del Norte - ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium.

Llave B

16:45 - Ucrania vs. Suecia - Disney+ Premium .

- Ucrania vs. Suecia - . 16:45 - Polonia vs. Albania - Disney+ Premium.

Llave C

14 - Turquía vs. Rumania - ESPN 2 y Disney+ Premium .

- Turquía vs. Rumania - y . 16:45 - Eslovaquia vs. Kosovo - Disney+ Premium.

Llave D

16:45 - Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Disney+ Premium .

- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - . 16:45 - República Checa vs. Irlanda - Disney+ Premium.

Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

Jueves 26 de marzo - 19:00 - Bolivia vs. Surinam - el ganador va contra Irak - DSports .

. Viernes 27 de marzo - 00.00 - Nueva Caledonia vs. Jamaica - el ganador va contra Congo - DSports

Los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo