China intensifica sus críticas contra la visita del presidente de Paraguay a Taiwán

China intensificó el martes su retórica contra el viaje que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, realizó la semana pasada a Taiwán, afirmando que él y sus colaboradores eran "peones de las fuerzas separatistas" y que tenían "segundas intenciones" al apoyar a Taipéi.
Paraguay es uno de los únicos 12 países que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, y Peña elogió su relación en reuniones con el presidente Lai Ching-te, calificándola de basada en la libertad y la democracia.
Las relaciones formales con Taiwán, que China reclama como territorio propio, se han vuelto cada vez más polémicas en Paraguay, donde algunos políticos y líderes empresariales sostienen que el país ha obtenido beneficios económicos limitados de dicha relación y que, en cambio, debería establecer relaciones con Pekín.
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Tras pedir la semana pasada a Paraguay que rompiera relaciones con Taiwán y se situara en el "lado correcto de la historia", el Ministerio de Asuntos Exteriores de China adoptó el martes un tono aún más enérgico.
El portavoz del Ministerio, Guo Jiakun, dijo que las encuestas de opinión en Paraguay mostraban que más del 90% de la población apoyaba el establecimiento de relaciones con Pekín. No citó las encuestas ni indicó cuándo se habían realizado.
"Esto demuestra plenamente que revolcarse en el fango con las autoridades de Taiwán es profundamente impopular", afirmó.
"Ciertos políticos paraguayos no solo hacen oídos sordos a esto, sino que además visitan descaradamente Taiwán a riesgo de ser condenados universalmente, mostrando públicamente su apoyo a personas como Lai Ching-te y sirviendo voluntariamente como peones de las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán".
"Si esos políticos actúan en interés del pueblo paraguayo o tienen 'motivos ocultos' es algo que cualquier persona con discernimiento puede ver claramente", añadió Guo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay no respondió a una solicitud de comentarios enviada fuera del horario de oficina en el país.
China afirma que Taiwán es una de sus provincias sin derecho a las atribuciones de un Estado, una postura que Lai y su Gobierno rechazan.
Con información de Reuters