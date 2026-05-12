China intensifica sus críticas contra la visita del presidente de Paraguay a Taiwán

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Paraguay, Santiago Peña, asiste a una ceremonia de bienvenida con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en Taipéi

​China intensificó el martes su retórica contra el viaje que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ‌realizó la semana pasada ‌a Taiwán, afirmando que él y sus colaboradores eran "peones de las fuerzas separatistas" y que tenían "segundas intenciones" al apoyar a Taipéi.

Paraguay es uno de los únicos 12 países que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, y Peña elogió su relación en reuniones con el ​presidente Lai Ching-te, ⁠calificándola de basada en la libertad y la ‌democracia.

Las relaciones formales con Taiwán, que China reclama ⁠como territorio propio, se han ⁠vuelto cada vez más polémicas en Paraguay, donde algunos políticos y líderes empresariales sostienen que el país ha ⁠obtenido beneficios económicos limitados de dicha relación y ​que, en cambio, debería establecer relaciones ‌con Pekín.

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Tras pedir la semana ‌pasada a Paraguay que rompiera relaciones con Taiwán y ⁠se situara en el "lado correcto de la historia", el Ministerio de Asuntos Exteriores de China adoptó el martes un tono aún más enérgico.

El portavoz del ​Ministerio, Guo ‌Jiakun, dijo que las encuestas de opinión en Paraguay mostraban que más del 90% de la población apoyaba el establecimiento de relaciones con Pekín. No citó las encuestas ni indicó cuándo ⁠se habían realizado.

"Esto demuestra plenamente que revolcarse en el fango con las autoridades de Taiwán es profundamente impopular", afirmó.

"Ciertos políticos paraguayos no solo hacen oídos sordos a esto, sino que además visitan descaradamente Taiwán a riesgo de ser condenados universalmente, mostrando públicamente su apoyo a personas como Lai ‌Ching-te y sirviendo voluntariamente como peones de las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán".

"Si esos políticos actúan en interés del pueblo paraguayo o tienen 'motivos ocultos' es algo que cualquier persona con discernimiento puede ver claramente", añadió Guo.

El Ministerio ‌de Asuntos Exteriores de Paraguay no respondió a una solicitud de comentarios enviada fuera del horario de oficina en el ‌país.

China afirma ⁠que Taiwán es una de sus provincias sin derecho a las atribuciones de un ​Estado, una postura que Lai y su Gobierno rechazan.

Con información de Reuters