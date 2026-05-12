UNICEF dice que 70 niños han perdido la vida en Cisjordania y Jerusalén Este desde 2025

FOTO DE ARCHIVO. Pájaros vuelan mientras sale humo durante una operación del ejército israelí en Yenín, en la Cisjordania ocupada por Israel

Setenta niños han muerto en los territorios palestinos bajo ocupación israelí, ‌excluida Gaza, ‌desde comienzos de 2025, lo que equivale a aproximadamente uno por semana, mientras que más de 800 han resultado heridos, dijo el martes la agencia de la ONU para la infancia.

La ​mayoría de ⁠los muertos o heridos en Cisjordania ‌y Jerusalén Este fueron ⁠alcanzados por munición real, ⁠pero otros fueron apuñalados, golpeados o rociados con gas pimienta, dijo UNICEF.

"No se trata ⁠de incidentes aislados. Apuntan a ​un patrón sostenido del ‌peor tipo de violación: ‌violaciones contra los niños", dijo el ⁠portavoz James Elder en una rueda de prensa en Ginebra, tras visitar Cisjordania la semana pasada.

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Elder dijo ​que el ‌93% de los niños que habían perdido la vida desde enero de 2025 murieron a manos de las fuerzas israelíes. Los ⁠demás fueron víctimas de ataques de colonos, municiones sin explotar o impactos accidentales por parte de fuerzas palestinas, añadió.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Grupos de derechos ‌humanos han descrito un renovado aumento de la violencia contra los palestinos por parte de colonos y soldados israelíes desde 2023.

Naciones Unidas y la mayoría ‌de los países consideran ilegales los asentamientos de Israel en tierras de Cisjordania capturadas ‌en la ⁠guerra de 1967, una postura que Israel rechaza.

Con información de Reuters