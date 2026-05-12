Nürburgring nota el efecto Verstappen con gran afluencia de aficionados a la carrera de 24 horas

Imagen de archivo del piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, durante el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno en el Circuito de Suzuka, Japón.

El ​debut de Max Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring este fin de semana ha despertado tanto ‌interés que, según los ‌organizadores, se han agotado las entradas para varios días por primera vez en la historia de esta carrera de resistencia.

El piloto de Red Bull, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno, está aprovechando al máximo un fin de semana libre de su trabajo habitual para dedicarse ​a su pasión ⁠y pilotar un deportivo Mercedes-AMG GT3 en el ‌intimidante circuito alemán.

El neerlandés, de 28 años, compartirá ⁠el auto del Team Verstappen ⁠Racing con el español Dani Juncadella, el francés Jules Gounon y el austriaco Lucas Auer en la carrera que ⁠comienza el sábado en el "Infierno Verde".

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"Entradas para el ​fin de semana agotadas. Por primera vez ‌en la historia de las ‌24 Horas de Nürburgring ADAC Ravenol", informó la ⁠cuenta oficial del circuito en la red social X. "El sábado no habrá venta de entradas en taquilla. Por favor, no acudan al circuito sin una entrada válida ​bajo ninguna ‌circunstancia".

Verstappen, ganador de 71 Grandes Premios de F1, ha participado en otras carreras en Nürburgring para adquirir experiencia y ha impresionado con su velocidad en las sesiones de clasificación.

"Las 24 Horas de ⁠Nürburgring son una carrera que llevaba mucho tiempo en mi lista de deseos, así que estoy realmente emocionado de que podamos hacerla realidad ahora", declaró Verstappen cuando se confirmó en marzo su participación, respaldada por Red Bull.

Los organizadores señalaron que, aunque la presencia de Verstappen había suscitado interés en ‌todo el mundo, su participación es solo una parte de la historia, ya que las 161 inscripciones conforman la parrilla más numerosa en más de 10 años.

La categoría SP9, en la que Verstappen competirá por la victoria general, cuenta ‌con nueve marcas: Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG y Porsche.

La carrera, que se celebra anualmente desde ‌1970, se disputa ⁠en un circuito de 25 kilómetros que combina el trazado de Nordschleife, por el ​que corría la F1 en los años 60 y 70, con el circuito de Gran Premio más moderno.

Con información de Reuters