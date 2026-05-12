Se concretó la privatización de Transener: adjudicaron la venta de sus acciones

El Ministerio de Economía adjudicó a Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A. la compra del paquete accionario que Energía Argentina S.A. (ENARSA) posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec S.A., controlante de Transener.

La operación, formalizada mediante la Resolución 673/2026 publicada por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial, fue cerrada por un monto de 356,17 millones de dólares (sin IVA), en el marco del proceso de privatización de ENARSA habilitado por la Ley Bases.

Citelec controla a Transener, empresa concesionaria del servicio de transporte de energía eléctrica en alta tensión en la Argentina. A su vez, Transener participa en Transener Internacional Ltda., constituida en Brasil, y en Transba S.A., transportista de energía eléctrica por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires.

La venta corresponde al 50% de las acciones de Citelec que estaban en manos de ENARSA. El procedimiento fue realizado mediante un concurso público nacional e internacional de etapa múltiple, como parte de la primera etapa de privatización de la empresa estatal, que el Gobierno decidió encarar mediante la separación de sus unidades de negocio.

Según la resolución, el proceso recibió tres ofertas económicas. El primer lugar en el orden de mérito fue para Edison Transmisión y Genneia, con una propuesta de 356.174.811,78 dólares. En segundo lugar quedó Central Puerto S.A., con una oferta de 301 millones de dólares, mientras que Edenor S.A. ocupó el tercer puesto, con una propuesta de 230 millones de dólares

La Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el concurso al oferente mejor ubicado y sostuvo que las ofertas resultaron razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), ya que superaron el precio base establecido para el procedimiento.

Economía aprobó lo actuado en la segunda etapa del concurso y fijó un plazo de 15 días hábiles, contados desde el dictado de la resolución, para la firma del contrato de compraventa de acciones.

Qué es Transener

Transener es la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión del país. Con la decisión de este martes, el Gobierno avanza en uno de los capítulos centrales de la privatización parcial de ENARSA: el desprendimiento de su participación en una sociedad clave del sistema de transporte eléctrico de alta tensión.

La compañía se conformó a partir de activos pertenecientes a SEGBA, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, firmas estatales consideradas estratégicas que, según denunciaron ex trabajadores, “fueron desguazadas y privatizadas durante la década de 1990 mediante las leyes de privatización del menemismo 23.696 y 24.065”, tal como señala un comunicado difundido por ellos.

Extrabajadores de SEGBA afirmaron en diciembre pasado, mediante un comunicado, que Transener es “una empresa altamente rentable, generadora de ingresos para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y para el Estado Nacional”, y sostuvieron que la decisión de vender sus acciones, comunicada en vísperas de Navidad, “no se justifica desde el punto de vista financiero ni patrimonial”.

Además, alertaron que “desprenderse de estas acciones significa renunciar al control sobre una infraestructura crítica para el desarrollo del país y por consiguiente la pérdida de soberanía nacional sobre decisiones estratégicas”.