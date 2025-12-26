Privatización de Transener: el Gobierno avanza con la venta de las acciones de Enarsa

El gobierno de Javier Milei lanzó un concurso público nacional e internacional para vender la parte que le pertenece a Energía Argentina S.A. (Enarsa) de la empresa Transener, la principal transportista eléctrica del país. Es el primer paso del complejo proceso de privatización de los activos de Enarsa, empresa que tiene distintos roles en el sector energético y posee acciones en otras compañías.

La medida se concretó a través de la Resolución 2090 del Ministerio de Economía publicada en la edición suplementaria del miércoles 24 de diciembre del Boletín Oficial. La resolución está bajo el paraguas del Decreto 286 de este año que, a su vez, está amparado por la Ley Bases.

En rigor, la resolución 2090 del Palacio de Hacienda implica que Enarsa se desprenderá del 50% de las acciones que tiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec Sociedad Anónima (Citelec), la firma que controla a la transportista eléctrica Transener.

Según la resolución, la fecha final para la presentación de oferta del concurso y la apertura de sobre posterior será el 23 de marzo. La privatización se concretará durante los primeros seis meses de 2026.

La privatización de Enarsa, creada en 2004 por el gobierno de Néstor Kirchner, no será a través de un único proceso de venta de activos. Se realizará en distintas partes porque la empresa tiene acciones en otras compañías del sector energético. El gobierno de Milei eligió iniciar la privatización con la venta de la participación accionaria en Transener.

Además del 50% de Citelec, el Ejecutivo deberá vender el 68,83% que tiene Enarsa de la Central Termoeléctrica José De San Martín (TSM) y el 65% de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano. Ambas centrales son las dos mayores usinas termoeléctricas del país.

Enarsa también tiene en su portafolios al Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) y las represas de Santa Cruz (Jorge Cepernic -La Barrancosa- tiene un grado de avance de un 46% y Néstor Kirchner -Condor Cliff- un 19%). También tiene como activo el 50% de la terminal de GNL de Escobar (el otro 50% es de YPF).

Enarsa también cuenta con un 90% de la participación accionaria de la empresa Enarsa Patagonia, con un 80% de la firma Vientos De La Patagonia (energía eólica) y hasta tiene un 1,07% del Parque Eólico Arauco, ubicado en la provincia de La Rioja, según información oficial de la Jefatura de Gabinete. Enarsa también realiza la importación y comercialización del Gas Natural Licuado (GNL) en la Argentina, un rol que el gobierno de Javier Milei también tiene previsto eliminar para que actores privados puedan importar barcos de gas licuado.

Transener tiene una capitalización de mercado de alrededor de US$ 1.300 millones. Es una empresa que opera la mayor red de alta tensión de energía del país. Controla 15.400 kilómetros de líneas y el 86% de la red eléctrica troncal de la Argentina.

El otro 50% de Citelec corresponde a Pampa Energía, una de las principales compañías del sector energético del país, que está liderada por el empresario Marcelo Mindlin. El restante paquete accionario de Transener se distribuye en un 20% para el ENSES y el 28% restante corresponde a las acciones que cotizan en bolsa.

Transener controla a su vez a la empresa Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (Transba), que opera una red de más de 6.000 kilómetros de líneas de alta tensión.