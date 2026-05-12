Manchas de vino en la ropa: cómo quitarlas sin arruinar tus prendas.

Una copa que se vuelca en una cena, un brindis que termina mal o un descuido en una reunión pueden dejar una de las manchas más temidas en la ropa, la del vino tinto. Aunque a simple vista parezca imposible de quitar, especialistas en limpieza textil aseguran que actuar rápido y evitar ciertos errores puede marcar la diferencia entre salvar una prenda o despedirse de ella.

El vino, especialmente el tinto, contiene pigmentos naturales llamados antocianinas y taninos que se adhieren con facilidad a las fibras de la tela. Por eso, cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta eliminar la mancha por completo.

Sin embargo, existen algunos métodos caseros y efectivos que ayudan a resolver el problema sin dañar la ropa.

Cinco trucos para sacar las manchas de vino de la ropa

1. Secar, no frotar

El primer impulso suele ser frotar con fuerza, pero ese es justamente uno de los errores más comunes. Lo recomendable es presionar suavemente con una servilleta limpia, papel absorbente o un paño seco para retirar el exceso de líquido. Frotar solo hace que el vino penetre más en la tela y expanda la mancha.

2. Agua fría y sal: el clásico que sigue funcionando

Una vez absorbido el exceso, se puede colocar agua fría sobre la zona afectada. Nunca caliente, porque el calor fija aún más el pigmento. Luego, muchas personas recurren a cubrir la mancha con sal fina, ya que ayuda a absorber parte del líquido restante. Se deja actuar unos minutos y después se retira con cuidado antes de lavar normalmente. Este método suele funcionar mejor cuando la mancha es reciente.

El vino, especialmente el tinto, contiene pigmentos naturales llamados antocianinas y taninos que se adhieren con facilidad a las fibras de la tela.

3. Jabón neutro o detergente suave

Si la tela lo permite, aplicar unas gotas de jabón líquido neutro o detergente suave directamente sobre la mancha puede ayudar a descomponer los restos de vino. Se recomienda dejar actuar unos minutos y luego enjuagar con agua fría antes del lavado habitual. En prendas delicadas como seda, lino fino o lana, conviene consultar primero la etiqueta y evitar productos agresivos.

4. Bicarbonato y vinagre blanco, con precaución

Otra alternativa popular es usar una mezcla de bicarbonato de sodio con unas gotas de vinagre blanco. Esto puede servir en telas resistentes como algodón o jean, pero no siempre es recomendable en tejidos delicados o de color intenso. Antes de aplicar cualquier mezcla casera, lo ideal es probar en una zona poco visible.

5. No usar secadora hasta asegurarse

Uno de los errores más frecuentes ocurre después del lavado es meter la prenda en la secadora demasiado rápido. Si la mancha no desapareció por completo, el calor puede fijarla definitivamente. Por eso, conviene revisar bien antes de exponerla a altas temperaturas.

Qué hacer si la mancha ya está seca

Cuando pasaron varias horas o incluso días, la solución puede requerir un quitamanchas específico para vino o una limpieza profesional. En estos casos, insistir con remedios caseros agresivos puede terminar dañando la tela más que la propia mancha.