Qué días hay descuento de $5.000 en carnicerías con Cuenta DNI en mayo 2026

Cuenta DNI ofrece $5.000 por semana en descuento en carnicería.

Durante mayo de 2026, uno de los descuentos más utilizados por los bonaerenses vuelve a estar vinculado a las carnicerías, granjas y pescaderías, entre otros comercios barriales gracias a los beneficios de Cuenta DNI.

La billetera virtual del Banco Provincia mantiene durante todo el mes un esquema de reintegros semanales que permite ahorrar hasta $5.000 por persona en compras de cercanía. En un contexto en los que la carne es uno de los productos que más presiona el bolsillo familiar, el beneficio aparece como una alternativa concreta para reducir gastos y reorganizar consumos.

Además del ahorro individual, este tipo de promociones también fortalece el circuito comercial barrial, impulsando ventas en pequeños comercios y carnicerías de cercanía, uno de los sectores más afectados por la caída del consumo durante los últimos años.

Qué días está el descuento de $5.000 en Cuenta DNI

El beneficio más importante de mayo para compras de alimentos está disponible de lunes a viernes, lo que incluye carnicerías, granjas, pescaderías y comercios de cercanía adheridos.

El descuento funciona así:

20% de descuento en comercios de cercanía, entre los que incluye carnicerías, granjas y pescaderías.

Disponible de lunes a viernes.

Tope de reintegro: $5.000 semanales por persona.

El máximo se alcanza con consumos de $25.000.

Esto significa que quienes organicen correctamente sus compras pueden ahorrar entre $18.000 y $20.000 mensuales solo utilizando este beneficio, dependiendo de la cantidad de semanas y del volumen de consumo realizado. La clave está en distribuir las compras durante los días hábiles y combinar el descuento con otros beneficios activos dentro de la aplicación.

Cuenta DNI.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026

Además del beneficio en carnicerías, Cuenta DNI mantiene promociones en distintos rubros para ampliar el ahorro mensual.

Los descuentos vigentes son:

Comercios de cercanía

20% de descuento de lunes a viernes.

Tope semanal de $5.000.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días.

Tope de $6.000 semanales.

Universidades, clubes y entidades educativas

40% de descuento diario.

Tope semanal de $6.000.

Gastronomía

25% de descuento sábados y domingos.

Tope de $8.000 por semana.

Locales gastronómicos en estaciones de servicio

25% de descuento fines de semana.

Tope de $8.000.

Marcas destacadas

30% de descuento todos los días.

Tope mensual de $15.000.

Librerías

10% de descuento lunes y martes.

Sin límite de reintegro.

Farmacias y perfumerías

10% de descuento miércoles y jueves.

Sin tope de devolución.

Jubilados

5% de descuento adicional en supermercados adheridos.

Tope de $5.000.

Cuenta DNI.

Cómo combinar promociones y ahorrar más con Cuenta DNI

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios de Cuenta DNI es la posibilidad de combinar descuentos a lo largo de la semana y maximizar reintegros. Una estrategia posible para ahorrar más:

Lunes y martes

Aprovechar librerías (10% sin tope) y comercios de cercanía (20%).

Miércoles y jueves

Sumar farmacias y perfumerías (10% sin tope) junto a compras en carnicerías y almacenes.

Lunes a viernes

Concentrar compras de alimentos en comercios barriales y ferias bonaerenses.

Todos los días

Utilizar promociones en ferias, mercados y marcas destacadas para seguir acumulando ahorro.

Además, mayo sumó una de las novedades más esperadas por los usuarios: el regreso de las tres cuotas sin interés al pagar con tarjeta de crédito desde Cuenta DNI en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.