Qué días hay descuento de $5.000 en carnicerías con Cuenta DNI en mayo 2026

Durante mayo de 2026, uno de los descuentos más utilizados por los bonaerenses vuelve a estar vinculado a las carnicerías, granjas y pescaderías, entre otros comercios barriales gracias a los beneficios de Cuenta DNI.
La billetera virtual del Banco Provincia mantiene durante todo el mes un esquema de reintegros semanales que permite ahorrar hasta $5.000 por persona en compras de cercanía. En un contexto en los que la carne es uno de los productos que más presiona el bolsillo familiar, el beneficio aparece como una alternativa concreta para reducir gastos y reorganizar consumos.
Además del ahorro individual, este tipo de promociones también fortalece el circuito comercial barrial, impulsando ventas en pequeños comercios y carnicerías de cercanía, uno de los sectores más afectados por la caída del consumo durante los últimos años.
Qué días está el descuento de $5.000 en Cuenta DNI
El beneficio más importante de mayo para compras de alimentos está disponible de lunes a viernes, lo que incluye carnicerías, granjas, pescaderías y comercios de cercanía adheridos.
El descuento funciona así:
- 20% de descuento en comercios de cercanía, entre los que incluye carnicerías, granjas y pescaderías.
- Disponible de lunes a viernes.
- Tope de reintegro: $5.000 semanales por persona.
- El máximo se alcanza con consumos de $25.000.
Esto significa que quienes organicen correctamente sus compras pueden ahorrar entre $18.000 y $20.000 mensuales solo utilizando este beneficio, dependiendo de la cantidad de semanas y del volumen de consumo realizado. La clave está en distribuir las compras durante los días hábiles y combinar el descuento con otros beneficios activos dentro de la aplicación.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026
Además del beneficio en carnicerías, Cuenta DNI mantiene promociones en distintos rubros para ampliar el ahorro mensual.
Los descuentos vigentes son:
Comercios de cercanía
- 20% de descuento de lunes a viernes.
- Tope semanal de $5.000.
Ferias y mercados bonaerenses
- 40% de descuento todos los días.
- Tope de $6.000 semanales.
Universidades, clubes y entidades educativas
- 40% de descuento diario.
- Tope semanal de $6.000.
Gastronomía
- 25% de descuento sábados y domingos.
- Tope de $8.000 por semana.
MÁS INFO
Locales gastronómicos en estaciones de servicio
- 25% de descuento fines de semana.
- Tope de $8.000.
Marcas destacadas
- 30% de descuento todos los días.
- Tope mensual de $15.000.
Librerías
- 10% de descuento lunes y martes.
- Sin límite de reintegro.
Farmacias y perfumerías
- 10% de descuento miércoles y jueves.
- Sin tope de devolución.
Jubilados
- 5% de descuento adicional en supermercados adheridos.
- Tope de $5.000.
Cómo combinar promociones y ahorrar más con Cuenta DNI
Uno de los aspectos más valorados por los usuarios de Cuenta DNI es la posibilidad de combinar descuentos a lo largo de la semana y maximizar reintegros. Una estrategia posible para ahorrar más:
Lunes y martes
- Aprovechar librerías (10% sin tope) y comercios de cercanía (20%).
Miércoles y jueves
- Sumar farmacias y perfumerías (10% sin tope) junto a compras en carnicerías y almacenes.
Lunes a viernes
- Concentrar compras de alimentos en comercios barriales y ferias bonaerenses.
Todos los días
- Utilizar promociones en ferias, mercados y marcas destacadas para seguir acumulando ahorro.
Además, mayo sumó una de las novedades más esperadas por los usuarios: el regreso de las tres cuotas sin interés al pagar con tarjeta de crédito desde Cuenta DNI en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.