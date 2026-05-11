Hungría podría desbloquear 10.400 millones de euros de la UE si cumple requisitos, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas observan al primer ministro húngaro, Peter Magyar, mientras pronuncia su discurso frente al Parlamento húngaro, tras jurar su cargo, en Budapest, Hungría

Hungría se ​apresura para cumplir el plazo del 31 de agosto y poder optar a los 10.400 millones de euros (12.200 millones de dólares) del fondo de recuperación pospandémico de la Unión Europea y, aunque la tarea ‌es ambiciosa, sigue siendo factible, según afirmaron tres ‌funcionarios de la UE.

La parte que le corresponde a Hungría del fondo de recuperación de la UE —6.500 millones de euros en subvenciones y 3.900 millones de euros en préstamos a bajo interés— fue congelada por la UE debido a los problemas relacionados con el Estado de derecho que se produjeron bajo el anterior Gobierno de Viktor Orbán.

Hungría también tiene unos 7.000 millones de euros de los fondos estructurales de la UE congelados por la misma razón, pero dispone de varios años para acceder a este dinero, por lo que obtener los fondos de recuperación es prioritario.

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El ​nuevo primer ministro del país, Peter ⁠Magyar, que tomó posesión el sábado, y su equipo han mantenido conversaciones con la Comisión Europea sobre cómo ‌acceder a los fondos congelados desde que el partido de Magyar ganara por mayoría aplastante ⁠las elecciones del 12 de abril.

"Cumplir los requisitos para los 10.400 ⁠millones de euros antes de finales de agosto es ambicioso, pero no imposible", afirmó un funcionario de la UE cercano al proceso.

Para obtener el dinero, que ayudaría a la debilitada economía húngara y apuntalaría el florín , Budapest tendrá que ⁠presentar a la Comisión un nuevo plan sobre cómo quiere gastarlo, en consonancia con los objetivos del ​fondo de recuperación de hacer que la economía sea más ecológica, más digital ‌y más resistente a las crisis.

El antiguo plan, presentado ‌por el Gobierno de Orbán a finales de 2022, ya no es viable porque todos los plazos han ⁠cambiado y la inversión tendrá que reorientarse hacia nuevas prioridades, según afirmaron los funcionarios.

El nuevo plan, que Budapest probablemente presentará el 27 de mayo, tras las conversaciones entre Magyar y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, previstas para los dos días anteriores, incluirá nuevos hitos y objetivos que Budapest deberá cumplir antes del 31 de ​agosto.

Una vez cumplidos ‌los objetivos, Hungría podrá solicitar los fondos vinculados a ellos, que podrán abonarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

CAMBIO DE ENFOQUE DE LOS PROYECTOS

La tarea es ambiciosa porque, aunque el partido de Magyar cuenta con una mayoría constitucional que le permite aprobar cualquier ley que desee, algunas leyes requieren pasos procedimentales, como consultas, y tiempo para su tramitación.

Dado que Hungría no es el único país que ⁠se enfrenta a problemas para gastar las grandes cantidades de fondos de recuperación de la UE, la Comisión publicó el pasado mes de junio una serie de recomendaciones dirigidas a todos los Gobiernos sobre cómo evitar perder los fondos, y es probable que Budapest utilice todas estas opciones para asegurarse el mayor desembolso posible, según afirmaron los funcionarios.

El principal consejo es que los Gobiernos de la UE reorienten los planes de gasto alejándose de proyectos que sean arriesgados, lentos o inciertos, y destinen los fondos a opciones más seguras que puedan completarse legalmente antes de finales de agosto.

Los Gobiernos también pueden destinar ‌los fondos de recuperación a proyectos ya en marcha que hayan sido financiados con cargo a otras fuentes, como los fondos estructurales de la UE, pero que tengan los mismos objetivos que el Fondo de Recuperación. Esto permitiría a los Gobiernos aprovechar el avanzado estado de los proyectos para terminarlos en agosto.

Del mismo modo, los países pueden dividir algunos proyectos en lo que se puede realizar de forma realista antes de finales de agosto y terminarlos más adelante con fondos de ‌diferentes fuentes de la UE o nacionales, según indicó la Comisión en el documento de junio.

Los Gobiernos también pueden destinar hasta un 4% de los fondos de recuperación a su tramo en el programa de inversión InvestEU, patrocinado por la UE, y ‌otro 6% a su parte ⁠de un programa de la UE que apoya el desarrollo de tecnologías estratégicas. Del mismo modo, pueden contribuir a programas de defensa o satelitales a nivel de la UE.

Por último, los ​Gobiernos pueden destinar sus fondos de recuperación a bancos nacionales de fomento que financien los mismos objetivos que el fondo de recuperación, una opción utilizada por Polonia, que también accedió tarde al fondo de recuperación, también por motivos relacionados con el Estado de derecho.

(1 dólar = 0,8501 euros)

Con información de Reuters