La policía de Nueva Zelanda investiga una denuncia contra un jugador de Cabo Verde

La ​policía de Nueva Zelanda informó de que está investigando una denuncia presentada ‌contra un jugador ‌de Cabo Verde en relación con un incidente ocurrido durante la Serie de la FIFA en marzo.

"La policía de Nueva Zelanda puede confirmar que se está investigando una denuncia, que nos fue comunicada ​el 10 de ⁠abril de 2026 en el centro ‌de Auckland", dijo la policía ⁠en un comunicado sin ⁠dar más detalles.

El periódico New Zealand Herald informó que se estaba investigando a un jugador ⁠por una presunta agresión sexual en ​el hotel del equipo ‌tras el partido de ‌Cabo Verde contra Chile, celebrado el 27 ⁠de marzo en Auckland.

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No fue posible contactar a la federación de fútbol de Cabo Verde el lunes para recabar ​sus ‌comentarios.

Un portavoz de la FIFA afirmó que el organismo rector mundial de este deporte no estaba en condiciones de hacer comentarios, ya que se ⁠trata de una investigación en curso.

New Zealand Football, la federación anfitriona de los partidos de la Serie FIFA en el país, afirmó que la policía no se había puesto en contacto con ellos al respecto, pero ‌que colaborarían con cualquier investigación si fuera necesario.

Cabo Verde, un archipiélago situado frente a la costa de África Occidental, debutará en la Copa del Mundo en el torneo ‌que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y que coorganizan Estados ‌Unidos, Canadá ⁠y México.

El equipo se enfrentará a España, Uruguay y a Arabia ​Saudita en la fase de grupos.

Con información de Reuters