Getafe vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

El próximo miércoles 13 de mayo, a partir de las 16:30 (hora Argentina), Mallorca visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Liga.
Así llegan Getafe y Mallorca
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe viene de empatar ante Real Oviedo por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 5 goles marcados y 1 en el arco rival.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
El anterior partido jugado por Mallorca acabó en empate por 1-1 ante Villarreal. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Mallorca se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el octavo puesto con 44 puntos (13 PG - 5 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 9 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|88
|34
|29
|1
|4
|58
|2
|Real Madrid
|77
|34
|24
|5
|5
|39
|3
|Villarreal
|69
|35
|21
|6
|8
|25
|8
|Getafe
|44
|34
|13
|5
|16
|-8
|14
|Mallorca
|39
|35
|10
|9
|16
|-9
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Elche: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 37: vs Levante: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Mallorca, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas