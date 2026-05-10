Getafe vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

El próximo miércoles 13 de mayo, a partir de las 16:30 (hora Argentina), Mallorca visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Liga.

Así llegan Getafe y Mallorca

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe viene de empatar ante Real Oviedo por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 5 goles marcados y 1 en el arco rival.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Mallorca acabó en empate por 1-1 ante Villarreal. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Mallorca se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el octavo puesto con 44 puntos (13 PG - 5 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 9 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 69 35 21 6 8 25 8 Getafe 44 34 13 5 16 -8 14 Mallorca 39 35 10 9 16 -9

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Elche: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 37: vs Levante: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Mallorca, según país