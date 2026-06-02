Argentina quiere entrar al Acuerdo Transpacífico, un pacto del que Trump salió en 2017

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, adelantó que este miércoles viajará a París para presentar la adhesión de Argentina al Acuerdo Transpacífico, que prevé un tratado de libre comercio con 12 países. Se trata de una iniciativa a la que Estados Unidos renunció en 2017 durante la primera gestión de Donald Trump.

"Mañana vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye 12 países muy importantes como Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, que representan el 13% del PBI mundial", expresó Quirno durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Este tratado, que fue firmado el 4 de febrero de 2016, tiene el objetivo de rebajar aranceles y establecer reglas comunes comerciales entre países de la cuenca del Pacífico. "Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos", aseguró Quirno.

Durante su presentación, el canciller señaló que "Argentina durante años vivió en una economía cerrada, mirándose el ombligo, donde los productores estaban protegidos con pocos productos y caros" y destacó que el país "tiene todas las aptitudes para poder competir en el mundo".

La "valijita" para vender el país

Quirno destacó que su trabajo es "vender" la Argentina al mundo para traer inversiones al país. "Tengo 32 viajes internacionales porque mi rol principal es salir con mi valijita a vender la Argentina al mundo", sostuvo.

Este pacto había sido impulsado por Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, quien tuvo la intención de disputar el poder económico de China con la creación de este grupo, que provocaría la eliminación de aranceles para 18.000 productos estadounidenses. Sin embargo, Trump, aliado clave del presidente Javier Milei, prometió eliminarlo si asumía en la Casa Blanca, una decisión que cumplió en 2017.

"La Argentina tiene vastos recursos naturales en minería, tiene el capital humano para desarrollarlo, pero lo que faltaban son las condiciones para el aprovechamiento de esos recursos", apuntó Quirno al anunciar la iniciativa.

Taiwán y China, lejos

En 2021, tanto Taiwán como China pidieron unirse a este bloque, pero el grupo no tuvo en cuenta la petición y no hubo ninguna respuesta. "Taiwán no puede quedar aparte del mundo y debe integrarse en la economía regional", dijo en su momento el portavoz del gobierno taiwanés Lo Ping-cheng.

Otros países que expresaron su interés de formar parte del bloque son Filipinas, Laos, Colombia, Costa Rica, e Indonesia, Bangladesh, India y Uruguay.