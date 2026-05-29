Nuevo viaje de Milei a Estados Unidos: asistirá a los festejos del 4 de julio

Javier Milei viajará por decimoctava vez a Estados Unidos el próximo 4 de julio, día de la independencia del país del norte. El presidente argentino estará en en Nueva York para participar de los actos oficiales, en una nueva muestra del alineamiento de la gestión del líder de La Libertad Avanza con su par Donald Trump.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a El Destape que Milei volverá a viajar a Estados Unidos para el 4 de Julio. Según fuentes oficiales, el viaje se encuentra en plena planificación y la idea principal que posee el jefe de Estado es participar de los festejos centrales por el Día de la Independencia de ese país. No se descarta que mantenga reuniones con empresarios en busca de inversiones.

Será otro gesto hacia la gestión de Trump y que reafirma el alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con la administración norteamericana. El viaje número 18 de Milei hacia Estados Unidos desde que llegó al Poder Ejecutivo coincide con el Mundial de fútbol que se organiza en el país del norte.

El día que se conoció esta noticia coincidió con la reunión que mantuvo Milei con integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el canciller, Pablo Quirno, y el embajador de Trump en Argentina, Peter Lamelas. El Gobierno argentino intenta acercar posiciones para reactivar el acuerdo comercial bilateral, que fue anunciado el año pasado por la Casa Blanca.

La comitiva estadounidense estuvo integrada por Mario Díaz-Balart, Henry Cuellar, Andrew Harris, Charles “Chuck” Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte. También participaron el médico tratante del Congreso y de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Brian Monahan; la directora de Personal NSRP, Susan Adams; y la directora de Personal por la Minoría NSRP, Erin Kolodjeski.

El 5 de febrero pasado, Estados Unidos y Argentina suscribieron el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos anunciado el pasado 13 de noviembre. Este entendimiento “establece un marco estratégico para continuar profundizando la relación económica bilateral”.

Ese, de acuerdo a fuentes del gobierno de Milei, se trató del primer instrumento “de estas características en la región que incorpora compromisos sobre inversiones. Esto consolida la alianza estratégica y la confianza mutua con los Estados Unidos, que ya tiene más de 330 empresas operando en nuestro país”.