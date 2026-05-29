El gerente de noticias de Radio Nacional protagonizó un momento incomodo al aire.

Durante una transmisión de Radio Nacional, el gerente de noticias de Radio Nacional, Nicolás Yacoy, protagonizó un momento incómodo al aire al realizar un comentario sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, sin darse cuenta de que tenía el micrófono prendido.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de abrir la 12° edición del Latam Economic Forum 2026, un evento anual en el que se reúnen empresarios, economistas, inversores y funcionarios públicos para debatir sobre la coyuntura argentina, las perspectivas de inversión y el contexto regional.

En este marco, Caputo aseguró: “Las expectativas de inflación, tanto del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central como del mercado mismo, están totalmente ancladas y para los próximos 12 meses se espera una inflación en torno al 20%, no se espera ningún cimbronazo de ningún tipo".

Este fragmento fue reaccionado en una transmisión de Radio Nacional y el gerente Nicolás Yacoy lanzó un comentario en contra del ministro tras escuchar su testimonio: “Qué malo que es hablando Caputo eh”. Estas palabras generaron una reacción sorpresiva en sus compañeros ya que Nicolás no se dió cuenta de que tenía el micrófono prendido.

Caputo realiza la apertura del Latam Economic Forum 2026

La edición número 12 del Latam Economic Forum se realizó en el Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento contó con la participación del presidente Javier Milei como orador principal, además del ministro de Economía, Luis Caputo, el economista Claudio Zuchovicki, el analista Fabián Calle, el ejecutivo energético Horacio Marín y el empresario Marcelo Mindlin.

Este evento funciona como espacio de referencia para el debate económico con impacto social. En este contexto, Caputo defendió el camino económico actual y manifestó: “Por primera vez, la economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral”.