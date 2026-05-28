OMS pide que tratamientos y vacunas contra ébola se prueben en ensayos clínicos durante brote Bundibugyo

El doctor congoleño Tibenderana Katho Blaise, que murió a causa del virus del Ébola, es enterrado en Bunia

​La Organización Mundial de la Salud declaró el ‌jueves que ‌los tratamientos y vacunas experimentales contra el ébola causado por el virus Bundibugyo solo deben utilizarse en ensayos clínicos, mientras ​colabora con ⁠los países afectados para ‌evaluar su seguridad y ⁠eficacia.

La recomendación ⁠se produce en medio de un brote en la República ⁠Democrática del Congo, con ​casos también notificados ‌en Uganda, lo ‌que ha llevado a ⁠la OMS a convocar a grupos de expertos para evaluar posibles ​contramedidas.

Actualmente ‌no hay vacunas ni terapias aprobadas específicamente para la enfermedad causada por el virus Bundibugyo, ⁠según la OMS. Sin embargo, los expertos han identificado varios candidatos adecuados para ser sometidos a pruebas prioritarias en ensayos.

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La agencia ha declarado ‌que está colaborando con las autoridades del Congo y Uganda, junto con socios como el Centro Africano para ‌el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), para ‌diseñar y ⁠llevar a cabo ensayos clínicos bajo estrictas ​normas éticas.

Con información de Reuters