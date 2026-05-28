OMS pide que tratamientos y vacunas contra ébola se prueben en ensayos clínicos durante brote Bundibugyo

La Organización Mundial de la Salud declaró el jueves que los tratamientos y vacunas experimentales contra el ébola causado por el virus Bundibugyo solo deben utilizarse en ensayos clínicos, mientras colabora con los países afectados para evaluar su seguridad y eficacia.
La recomendación se produce en medio de un brote en la República Democrática del Congo, con casos también notificados en Uganda, lo que ha llevado a la OMS a convocar a grupos de expertos para evaluar posibles contramedidas.
Actualmente no hay vacunas ni terapias aprobadas específicamente para la enfermedad causada por el virus Bundibugyo, según la OMS. Sin embargo, los expertos han identificado varios candidatos adecuados para ser sometidos a pruebas prioritarias en ensayos.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La agencia ha declarado que está colaborando con las autoridades del Congo y Uganda, junto con socios como el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), para diseñar y llevar a cabo ensayos clínicos bajo estrictas normas éticas.
Con información de Reuters