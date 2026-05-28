Una antigua especie de avispa llevará el nombre de Oscar Piastri

FOTO ARCHIVO-Oscar Piastri de McLaren antes del Gran Premio de Canadá

Una especie recién descubierta de avispa, que data ‌de la ‌época de los dinosaurios y que se ha encontrado conservada en ámbar birmano, recibió el nombre de Oscar Piastri, el piloto de ​Fórmula 1 ⁠de McLaren.

Un artículo de ‌investigación que será publicado ⁠en el número ⁠de junio de la revista académica Palaeoworld bautizó al insecto, ⁠hallado en el norte ​de Myanmar y ‌que data del ‌Cretácico Medio, como Gwesped Piastrii.

"El ⁠epíteto específico rinde homenaje al Sr. Oscar Piastri por sus logros en ​la Fórmula ‌1, y porque el color de la pieza de ámbar recordó al primer autor el ⁠icónico naranja de McLaren", explicaba el artículo.

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El período Cretácico terminó hace 65 millones de años.

Piastri, de 25 años, debutó en la F1 en 2023 y ‌ha ganado nueve grandes premios.

El australiano, que actualmente asiste a las carreras del TT de la Isla de Man ‌en un fin de semana de descanso antes del Gran Premio ‌de ⁠Mónaco del 7 de junio, aún no se ​ha pronunciado sobre el reconocimiento.

Con información de Reuters