Una antigua especie de avispa llevará el nombre de Oscar Piastri

Una especie recién descubierta de avispa, que data de la época de los dinosaurios y que se ha encontrado conservada en ámbar birmano, recibió el nombre de Oscar Piastri, el piloto de Fórmula 1 de McLaren.
Un artículo de investigación que será publicado en el número de junio de la revista académica Palaeoworld bautizó al insecto, hallado en el norte de Myanmar y que data del Cretácico Medio, como Gwesped Piastrii.
"El epíteto específico rinde homenaje al Sr. Oscar Piastri por sus logros en la Fórmula 1, y porque el color de la pieza de ámbar recordó al primer autor el icónico naranja de McLaren", explicaba el artículo.
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El período Cretácico terminó hace 65 millones de años.
Piastri, de 25 años, debutó en la F1 en 2023 y ha ganado nueve grandes premios.
El australiano, que actualmente asiste a las carreras del TT de la Isla de Man en un fin de semana de descanso antes del Gran Premio de Mónaco del 7 de junio, aún no se ha pronunciado sobre el reconocimiento.
Con información de Reuters