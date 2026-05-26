El conflicto de los sectores de la educación se profundiza ante la desidia del gobierno de Javier Milei. Al paro semanal en las universidades nacionales y las clases públicas frente al Palacio de Tribunales se sumarán las tomas en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, instituciones preuniversitarias vinculadas con la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En ambas instituciones, la toma comenzaría en la tarde del martes, después de que las asambleas de los turnos mañana y tarde. "La única discusión y diferencia dentro de la asamblea fue alrededor de si tomar hoy, mañana o en otro momento del año", relató en diálogo con El Destape Tomás Aparisi, representante de la agrupación estudiantil Punto de Fuga, minoría en el Centro de Estudiantes del Pellegrini, que ya avanzó en este sentido. "Más allá de las distintas posturas políticas que lleva cada agrupación dentro de la escuela, entendemos que la situación dentro de nuestro colegio es insostenible. Nos damos cuenta cuando nuestros docentes renuncian por la falta de salario, que no llegan a fin de mes", continuó. El Nacional está votando una medida similar.

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En su testimonio, Aparisi denunció que la escuela a la que asiste "se cae a los pedazos". "Tenemos paredes que están rotas, tenemos goteras. En algunas aulas, agujeros donde literalmente se puede ver el cielo y vemos que esas no son condiciones dignas para cursar", graficó y añadió: "Entendemos que estamos en una escuela privilegiada, porque es una escuela que es reconocida por su prestigio y su calidad académica en todo el país, pero que ese prestigio no es magia, sino que es la vocación y la formación académica de los docentes que hoy están renunciando". Concretamente, contó que, "en lo que va del año", ya "renunciaron 27 docentes".

"Le decimos basta al ajuste que estamos viviendo las universidades y los preuniversitarios, porque sabemos que hay ley, que es parte de la ley argentina, que no se está cumpliendo, que nos reconoce la actualización presupuestaria que no estamos percibiendo", continuó, antes de opinar que el Gobierno nacional decide "en forma ilegal, inconstitucional e inmoral" incumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

Además del éxodo de docentes, Aparisi puso el foco en la salida de integrantes del cuerpo de psicólogos del Pellegrini. "El 50% de los psicólogos que trabajaban en nuestra escuela renunciaron en lo que va del año", precisó. "Un estudiante de nuestra escuela, si tiene un problema en la casa, tiene un problema familiar, de consumo o de cualquier otro tipo, está totalmente a la deriva. Porque, salvo que pueda permitirse ir a un psicólogo privado, que es una torta de guita por semana, no tiene ninguna herramienta dentro de la institución", señaló y lamentó: "Nuestra salud mental está totalmente abandonada".

En medio de la ola de amenazas en colegios de todo el país, durante abril, el colegio recibió también mensajes intimidatorios que activaron los protocolos oficiales para resguardar la integridad de los estudiantes y el personal docente. Desde el equipo de conducción del Pellegrini expresaron en ese momento su "absoluto y categórico rechazo" a las manifestaciones en las instalaciones escolares que "promueve discursos de odio, discriminación y amenazas" que "infringen" los reglamentos, como así también "atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental" de la institución. Justamente, habían hecho hincapié en la importacia de los talleres y espacios de trabajo con los estuduiantes desde elñ equipo de las tutorías donde "se abordan de manera constructiva, sin perder de vista el carácter pedagógico de cada acción escolar, este tipo de conductas".

El paro universitario y las clases públicas

En paralelo, este martes comenzó un paro docente en las universidades nacionales que se extenderá hasta el sábado. Es la primera medida gremial unificada desde la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, que fue masiva en todo el país. "Milei eligió a la universidad pública como enemigo y acá nos tienen, de pie, porque la vamos a defender con uñas y dientes", afirmó la Conadu en un comunicado. Por su parte, la Conadu Histórica sostuvo: "La extraordinaria respuesta social obtenida es un respaldo muy poderoso para la continuidad de nuestro plan de lucha, frente a un gobierno que continúa sin dar respuestas a las demandas salariales y presupuestarias".

Además, durante este martes se desarrollan clases públicas promovidas por docentes universitarios frente al Palacio de Tribunales. La convocatoria se desarrolla bajo el lema "Señores jueces, que Milei cumpla la ley" y busca visibilizar el reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y actualmente judicializada.

El conflicto estudiantil se extiende. Ya trascendió las universidades y llega a los colegios secundarios que dependen de las instituciones de educación superior, en los que también se advierten dificultades edilicias y éxodo de trabajadores. Mientras tanto, las cientos de miles de personas que marcharon en todo el país no parecen haberle movido el amperímetro a Milei, que incumple de le Ley de Financiamiento Universitario y desoye los fallos judiciales que lo obligan a acatar lo votado en el Congreso. Ahora, los más jóvenes se suman a las protestas con denuncias que cada vez se escuchan más entre los reclamos: la necesidad, en un contexto adverso, de que no se abandone su salud mental.