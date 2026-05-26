Presentaron un proyecto para legalizar la eutanasia en Argentina

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para habilitar la muerte voluntaria médicamente asistida en Argentina. La iniciativa busca regular tanto la eutanasia como la muerte asistida para personas que padezcan enfermedades graves e incurables o sufrimientos considerados intolerables, mediante un sistema de controles médicos, comisiones de evaluación y cobertura obligatoria dentro del sistema de salud.

La iniciativa establece el derecho de toda persona a solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria, siempre que cumpla una serie de requisitos y atraviese un procedimiento de evaluación diseñado para garantizar que la decisión sea libre, informada y sin presiones externas.

El texto define dos modalidades. Por un lado, la eutanasia, que consiste en la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud. Por otro, la muerte asistida, mediante la cual el médico prescribe o proporciona la medicación para que sea el propio paciente quien la autoadministre.

La propuesta incorpora la prestación al sistema de salud argentino y establece que deberá contar con cobertura total a través del sector público, obras sociales y empresas de medicina prepaga. Según el proyecto, podrán solicitar la práctica las personas argentinas o residentes permanentes con al menos un año de residencia en el país que tengan 16 años o más y padezcan una enfermedad grave e incurable o una condición crónica e imposibilitante que les provoque sufrimientos físicos o psíquicos constantes e intolerables.

Además, la iniciativa exige que el paciente pueda prestar consentimiento informado y que la decisión no esté condicionada por ningún tipo de presión externa. También aclara que la persona no está obligada a agotar todos los tratamientos disponibles, aunque sí debe haber recibido información sobre las alternativas terapéuticas y los cuidados paliativos. Uno de los puntos más sensibles del proyecto establece que la muerte médicamente asistida no podrá solicitarse cuando el sufrimiento psíquico derive exclusivamente de un trastorno mental primario, sin la existencia de una enfermedad física grave o incurable asociada.

Cómo sería el procedimiento para acceder a la práctica

El proyecto contempla múltiples instancias de control antes de autorizar la práctica. La persona interesada deberá realizar dos solicitudes separadas por un plazo mínimo de 15 días, salvo situaciones excepcionales de sufrimiento extremo o riesgo de pérdida de capacidad para decidir. Posteriormente, un médico responsable deberá evaluar el caso y brindar información detallada sobre el diagnóstico, el pronóstico, las alternativas terapéuticas y los cuidados paliativos disponibles.

Además, intervendrá un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, medicina paliativa y bioética. Luego, un segundo médico independiente deberá emitir una evaluación propia sobre el cumplimiento de los requisitos. La decisión final quedará en manos de una Comisión de Evaluación y Garantías, que deberá emitir un dictamen favorable antes de que pueda realizarse el procedimiento.