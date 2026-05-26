Emoción en el folklore por la Gran Peña de Los Nocheros: “Histórica”

El grupo Los Nocheros, integrado por Mario Teruel, Álvaro Teruel, Rubén Ehizaguirre y Kike Teruel, nació en Salta y logró consolidarse como una de las formaciones más emblemáticas del folklore argentino. A lo largo de sus 40 años de trayectoria, llevaron la música de la provincia a escenarios nacionales e internacionales, construyendo un repertorio que hoy forma parte de la identidad cultural y popular del país.

Este fin de semana, la ciudad de Salta fue el lugar especial donde el popular trío celebró una fecha memorable. Desde las redes sociales destacaron: “La Gran Peña de los Nocheros fue histórica gracias a todos ustedes. Entradas agotadas, música, baile y la emoción a flor de piel. Lo mejor... que la compartimos con grandes amigos, grandes artistas! Gracias @ahyremusica @lostekisoficial @sonellasok @los4desaltaoficial por ser parte de esta experiencia.”

“Gracias hermanos queridos por hacernos parte! Los queremos y admiramos siempre!”, escribieron los integrantes de Ahyre en la red social Instagram y las artistas de Son Ellas también: “Una noche llena de emociones! Gracias x estos 40 años maravillosos de canciones. Felicidades chicos!!!”. Por su parte, Jime Terue escribió: “Orgullosa y agradecida!! Que noche inolvidable!! Los amo!”.

Entre los fans del grupo llovieron los mensajes de afecto: “Hermosa fiesta. La pase genial. Espero se repita”; “Sin dudas valió la pena venir desde Mendoza. Cuenten con nosotros para el 41 aniversario”; “Gracias Nocheros esto es increíble felicitaciones”; “Hace años que no los veía en vivo a Los Nocheros. Hermosa velada!”; “Hermosa noche vivida en la peña gracias por seguir siendo esa expendedora de energía que mi alma necesita por muchos años más mis amados changos”, fueron algunas de las reacciones.

Los Nocheros y sus invitados a la Gran Peña en Salta..

Salta declaró de interés cultural a “La Gran Peña de Los Nocheros”

Cabe mencionar que la Municipalidad de Salta entregó la declaración de Interés Cultural a través de la resolución N°022, a “La Gran Peña de Los Nocheros”, el espectáculo aniversario con el que el histórico grupo folklórico celebró cuatro décadas de trayectoria artística junto al público salteño.

Durante el encuentro, Mario Teruel expresó su agradecimiento por el reconocimiento y destacó el vínculo histórico del grupo con la identidad cultural salteña. “Sentimos una caricia. Siempre hemos dado lo mejor de nosotros, no solamente con nuestra música, sino pensando en que llevamos la bandera de Salta. Cuando uno empieza a andar por el mundo se da cuenta de que mucho de lo que se conoce de nuestra ciudad es gracias a nuestros músicos y poetas”, señaló.

Además, adelantó que el festejo por los 40 años continuará durante todo el año con una gira nacional que comenzará en agosto y tendrá una presentación especial en Salta el próximo 19 de septiembre.

Por su parte, Álvaro Teruel remarcó la emoción de volver a cantar en su tierra natal: “Salta tiene la magia de nuestra familia, nuestros amigos y nuestra gente. Acá están nuestras raíces y siempre sentimos ese cariño que nos impulsa a seguir cantando”.

Rubén Ehizaguirre resaltó además el crecimiento de las nuevas generaciones dentro del folklore argentino. “Hoy los chicos llegan con estudio, formación y muchas ganas de hacer del canto una profesión. Nosotros empezamos de una manera mucho más intuitiva y es hermoso ver cómo el folklore vuelve a despertar esas ganas en los más jóvenes”, señaló.