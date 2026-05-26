El juego más famoso de Nintendo se quedó afuera de los tres más vendidos de la historia: ¿Quién le robó el puesto?

Wii Sports, uno de los mayores éxitos de Nintendo y un videojuego que supuso un hito cultural, ha abandonado el top 3 de los juegos más vendidos de la historia. La tercera posición que hasta ahora ocupaba el título incluido con la Wii en Occidente tiene otro dueño: Red Dead Redemption 2, el western de Rockstar Games.

Los números que cambiaron la historia

Los datos los confirmó Take-Two Interactive en su última presentación de resultados financieros. A fecha de 31 de marzo de 2026, Red Dead Redemption 2 ha vendido 85 millones de unidades, desbancando a Wii Sports del podio, que acumula 82,3 millones. El título de Rockstar se sitúa únicamente por detrás de Grand Theft Auto V, con más de 230 millones de copias, y de Minecraft, con 350 millones.

El podio actual de los videojuegos más vendidos de la historia queda así:

Minecraft — 350 millones de copias Grand Theft Auto V — más de 230 millones Red Dead Redemption 2 — 85 millones Wii Sports — 82,3 millones

La hazaña que hace más notable el logro

Lo que hace especial este récord es cómo se llegó a él. Lo verdaderamente impresionante es que Rockstar necesitó casi ocho años para destronar a un juego que alcanzó más de 82,9 millones de copias vendidas únicamente en Wii, una consola específica y en una época completamente distinta de la industria. Wii Sports tenía además la ventaja de venir incluido con la consola en Occidente, lo que impulsó sus ventas de forma automática con cada Wii vendida.

Red Dead Redemption 2, en cambio, es un juego de precio completo que compite en un mercado con cientos de opciones, sin el beneficio de venir empaquetado con ningún hardware. Según IGN, la obra maestra de Rockstar ha vendido más copias durante el último año que en cualquier otro periodo de 12 meses desde su lanzamiento original en 2018.

Qué viene después

Con el ritmo actual de ventas, Red Dead 2 seguirá subiendo. Dado que Rockstar Games sigue ocupado con GTA 6, que mantiene su fecha de lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, no habría un parche next-gen de Red Dead 2 hasta que se lance ese título. En caso de que exista una versión específica para PS5 y Xbox Series X|S, no sería raro ver en el futuro a Red Dead 2 superando los 100 millones de copias. Aunque para ese entonces, GTA 6 ya habría vendido decenas de millones por su cuenta, posiblemente reordenando el podio otra vez.