La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la celebración más importante del invierno argentino, anunció su edición número 55 que se llevará a cabo del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial de Catamarca. Este evento promete diez jornadas cargadas de música, danza y cultura local, con la presencia estelar de dos grandes referentes del folklore nacional: Los Nocheros y Los Tekis.

Los Nocheros abrirán la fiesta en la segunda noche, el sábado 17 de julio, con su clásico repertorio que ha marcado generaciones. Las voces de Rubén Ehizaguirre y Mario y Álvaro Teruel volverán a encontrarse con el público catamarqueño, ofreciendo un show lleno de emociones y canciones que ya son himnos del folklore romántico argentino.

Con casi 40 años de carrera, Los Nocheros se consolidaron como uno de los grupos más emblemáticos del género. En su última participación en el Poncho, protagonizaron una velada memorable, haciendo vibrar al público con temas como Juan de la calle, Canto nochero y Amor de papel, que fueron cantados por todos en una verdadera fiesta popular.

Al día siguiente, el sábado 18 de julio, Los Tekis tomarán el escenario mayor para ofrecer una de las noches más esperadas del festival. Este grupo jujeño, con más de tres décadas de trayectoria, es reconocido por su estilo único que mezcla folklore, carnavalitos y ritmos andinos, transmitiendo la energía del norte argentino a miles de personas.

Los Nocheros se presentaron en el famoso Carnaval de Los Tekis.

Los Tekis regresan tras haber cerrado con éxito la edición pasada de El Patio, donde hicieron bailar y cantar a miles. Entre sus canciones más populares se encuentran Hasta el otro carnaval, Todos nos vamos a morir igual, Vienes y te vas y Jueves de comadres, que ya forman parte del repertorio popular del país.

Expectativa en Catamarca entre los amantes del folklore

Esta nueva edición de la Fiesta del Poncho promete sumar una noche más de encuentro, tradición y fiesta con estos dos grandes artistas nacionales, junto al talento local que también estará presente. Como bien destacaron los medios locales, la convocatoria es enorme y se esperan miles de visitantes de todo el país para disfrutar de esta celebración única del invierno en Catamarca.

Las entradas para el evento estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets. Además, quienes quieran seguir toda la programación y novedades podrán hacerlo por los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, incluyendo su página web y redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok.