Tiene un archivo histórico y entrada gratis: el museo escondido de la ciudad de Buenos Aires

En pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires se esconde una antigua casona llena de historia argentina: el Museo Roca. Ubicado en el barrio de Recoleta, el sitio histórico cuenta una biblioteca de archivo, ofrece conciertos y muestras únicas con entrada libre y gratuita.

El museo que fue casa: cómo es el Museo Roca

El Museo e Instituto de Investigaciones Históricas Roca aborda la historia argentina entre el período de 1810 y 1914. Si bien parece escondido, el sitio cuenta con una arquitectura fascinante porque fue donado: la casona perteneció a José Arce, médico cirujano, escritor, político y diplomático argentino de destacada trayectoria.

El Museo Roca posee un amplío archivo histórico con más de 3000 ejemplares antiguos

Su edificación fue diseñada por el arquitecto Francisco Squirru y es de estilo neoclásico moderno, una variante del art decó. El instituto comenzó a crearse en la década del 60 por decisión del propio Arce, quien donó al Estado Nacional su propiedad junto con una colección de documentos y objetos pertenecientes a Roca. Posteriormente, el edificio fue ampliado y el Museo abrió sus puertas el 17 de julio de 1964.

Hoy, el museo posee una biblioteca de 3.000 ejemplares con archivos históricos y abierta a la consulta del público. Además, ofrece diferentes exhibiciones, por ejemplo, una exposición sobre la Antártida argentina.

También se puede recorrer la casa, ya que cuenta con su visita guiada. La exhibición da cuenta los orígenes de la casona, cómo eran utilizados los distintos espacios que todavía se conservan: el living, la sala de música, la biblioteca, el bar, el dormitorio, el baño, las dependencias y muchos de los objetos que todavía decoran con el estilo refinado del Art Decó en todo lo que solía ser la vivienda.

Incluso, se pueden conocer detalles de color de las tradiciones que tenían los Arce, por ejemplo, que la familia solía bañar a sus perros en la bañera del baño principal.

Días y horarios del Museo Roca

Dirección: Vicente López 2220, Recoleta

Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de 14 a 19 hs (lunes y martes permanece cerrado).