Eduardo Feinmann le tiró una indirecta a Javier Milei en vivo por A24.

Javier Milei dirigió un nuevo ataque contra los periodistas este último domingo 17 de mayo, donde en un posteo en X los acusó de "destruir la reputación" de José Luis Espert, luego de que la Justicia de Estados Unidos le condonase a Fred Machado los cargos por naroctráfico (aunque se trató en realidad de un acuerdo, donde a razón de evitar esa pena reconoció haber incursionado en fraude y lavado de dinero).

Si bien en los propios comentarios de su publicación no fueron pocos los que le marcaron al presidente que estaba omitiendo las causas que pesan contra su excandidato en la Argentina, varios trabajadores de prensa salieron a responderle a Milei en sus respectivos programas. Uno de ellos fue Eduardo Feinmann, quien en A24 invitó a Gabriel Iezzi para hablar sobre lo que pasó con Machado y aprovechó para tirarle un palo al jefe de Estado.

Fred Machado junto a José Luis Espert.

La indirecta de Feinmann a Milei

En primera instancia, Iezzi brindó detalles sobre el juicio: "Fred Machado fue detenido en Bariloche, en abril del 2021. Cumplió cuatro años y monedas acá en Argentina y fue extraditado en noviembre pasado a Texas. Lleva detenido seis meses aproximadamente en Estados Unidos. Uno de sus abogados defensores, que inclusive su estudio atiende a Elon Musk, está negociando una pena de seis años de prisión: lavado de dinero y fraude, narcotráfico se lo corrieron. Negoció la famosa reducción de cargo y también está negociando que le computen los cuatro años y monedas que cumplió en Buenos Aires, más los seis meses que lleva en Estados Unidos".

"O sea que Fred Machado no es inocente y, por ende, José Luis Espert inocente", le preguntó Feinmann. "No, por supuesto que no. Negocia pena porque es responsable", explicó su compañero de estudio. "Tampoco se dijo acá que Espert era narcotraficante, sino que había tenido contacto con un narco o con un lavador de dinero proveniente del narcotráfico", señaló el conductor, en relación a cómo Milei había dicho en su tuit que los periodistas habían instalado que Espert era un narcotraficante.