Un concejal de La Libertad Avanza va a relatar a la Selección Argentina por Radio Nacional

Las personas que están a cargo de los medios públicos confirmaron que la radio nacional tendrá a su propio relator en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Lo llamativo es que la persona que será el relator es un concejal de La Libertad Avanza en San Martín, se trata de Daniel Mollo, ex relator de Boca que, entre otras cosas, quedó inmortalizado con su clásico "Para pam, parapam" en el relato en el cual Marcelo Barovero le ataja el penal a Emmanuel Gigliotti.

Daniel Mollo, el concejal Libertario en San Martin, finalmente será el relator de Radio Nacional en el Mundial y, lógicamente, desató controversia ya que -en principio- las dudas caen sobre como es el accionar. Mollo, reconocido periodista de Boca, viajará por Estados Unidos siguiendo a la Selección Nacional. El Destape pudo saber que fue Jefe de Bloque de su bancada en San Martín, pero ahora se tomó licencia (sin renunciar a su banca) y volverá después de la Copa del Mundo.

Daniel Mollo es un reconocido periodista y relator deportivo argentino, ampliamente identificado por su apasionada cobertura de la campaña de Boca Juniors. Con una extensa trayectoria en los medios, consolidó su popularidad al frente del programa Boca de Selección, ciclo que se convirtió en un clásico de los domingos para los hinchas xeneizes a través de diferentes emisoras como Radio Cooperativa, Radio Colonia y Radio Del Plata.

Su estilo de relato combina un profundo conocimiento del club de la Ribera que lo ha dejado expuesto en algunas situaciones como, por ejemplo, en el penal ya mencionado de Barovero a Gigliotti o, incluso, en otros goles que han sido virales. Es famoso en el universo futbolístico por sus reacciones viscerales y frases espontáneas en momentos de frustración deportiva, las cuales suelen viralizarse rápidamente en redes sociales y programas de televisión.