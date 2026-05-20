“Está enfermo”: el desesperado pedido de Roberto Pettinato por su hijo Felipe

Roberto Pettinato habló de la situación de su hijo Felipe.

Un momento cargado de tensión y sinceridad dejó en el centro de la escena a Roberto Pettinato, quien rompió el silencio para hablar del delicado presente de su hijo, Felipe Pettinato, en medio de sus reiterados problemas judiciales.

El episodio se dio cuando el conductor fue interceptado por un cronista de Puro Show, que no dudó en preguntarle directamente por la situación actual de Felipe. Lejos de esquivar el tema, Pettinato decidió enfrentar las cámaras y dar su versión.

¿Qué dijo Roberto Pettinato sobre su hijo?

“Felipe está muy bien, estamos aliviados, nadie está festejando nada”, comenzó, en referencia al fallo por la causa que investigó la muerte de su neurólogo. Una frase que buscó llevar calma, pero que también dejó en claro que el contexto sigue siendo complejo.

Roberto Pettinato defendió a su hijo.

Sin embargo, el tono cambió cuando se metió de lleno en el aspecto más personal. “Hay gente que está mal, que está enferma, que tiene sus adicciones y eso hay que entenderlo”, expresó, dejando al descubierto una problemática que atraviesa a su hijo desde hace tiempo.

La declaración más fuerte llegó segundos después, cuando fue todavía más directo. “Mi hijo está con una adicción, está enfermo y está en tratamiento”, afirmó, en una frase que rápidamente generó impacto.

Sobre la nueva denuncia vinculada a la falsificación de recetas médicas, el conductor optó por tomar distancia. “No sé cómo es eso”, dijo, aclarando que no se interiorizó en los detalles del caso.

De todas maneras, su postura fue clara en cuanto al acompañamiento. No es la primera vez que Pettinato sale públicamente a respaldar a su hijo, algo que ya había hecho en otras instancias judiciales.

El pedido de Roberto Pettinato

En ese sentido, también remarcó la importancia de no minimizar la situación. “Lo toman como una boludez, pero no lo es”, dejó en claro, apuntando contra quienes relativizan el problema.

El caso de Felipe viene acumulando capítulos en la Justicia, con condenas y nuevas denuncias que mantienen su nombre en agenda. Todo esto genera un escenario que combina lo judicial con lo personal.

Mientras tanto, la palabra de Roberto vuelve a poner el foco en el trasfondo del conflicto. Más allá de las causas, el conductor insiste en que se trata de un problema de salud.

Así, entre defensas, aclaraciones y frases contundentes, el histórico músico dejó una postura clara. Y en medio del escándalo, eligió hablar desde un lugar que mezcla preocupación, dolor y acompañamiento.