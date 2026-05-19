Caos en Telefe: intervención de bomberos tras un llamado de urgencia

En Telefe llamaron a los bomberos.

Un momento completamente inesperado sacudió a Telefe y generó preocupación tanto dentro como fuera del canal. Lo que parecía una cobertura más de rutina terminó transformándose en una escena de tensión que se vivió en vivo.

Todo comenzó como tantas otras veces, con cronistas apostados en la puerta del canal esperando declaraciones tras el revuelo que dejaron los Premios Martín Fierro. En este caso, el objetivo era encontrar la palabra de Evangelina Anderson.

Los bomberos irrumpieron en el móvil

En medio de esa guardia estaba el movilero Oliver Quiroz, cuando de repente el clima cambió por completo. El sonido de sirenas empezó a invadir la escena y el tránsito se vio alterado por la llegada de un camión de gran porte.

Los bomberos llegaron al estudio de Telefe.

En cuestión de segundos, una dotación de bomberos voluntarios de San Isidro ingresó al predio del canal. Las imágenes, que se emitían en vivo desde América TV, encendieron todas las alarmas.

El desconcierto fue total. Mientras las cámaras seguían cada movimiento, en el estudio los panelistas intentaban entender qué estaba ocurriendo dentro de Telefe, sin información clara.

La incertidumbre crecía minuto a minuto, alimentada por la falta de datos concretos. Durante varios instantes, la situación pareció más grave de lo que finalmente resultó.

¿Qué fue lo que sucedió en Telefe?

Fue el propio Quiroz quien logró acercar algo de claridad tras hablar con un empleado del canal. Según relató, el llamado de urgencia se debió a una pérdida de gas en un vehículo dentro del predio.

Aunque el episodio generó un gran despliegue, lo cierto es que no pasó a mayores. No fue necesario evacuar las instalaciones y la situación pudo ser controlada rápidamente por los bomberos.

De todas maneras, el susto ya estaba instalado. Las imágenes en vivo y la llegada del operativo dejaron en evidencia lo rápido que puede escalar la tensión en un entorno televisivo.

Así, lo que comenzó como una cobertura de rutina terminó en un episodio inesperado que mantuvo a todos en vilo. Y una vez más, quedó claro que en la televisión cualquier momento puede convertirse en noticia.