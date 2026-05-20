Wanda Nara va por todo: la sorpresiva propuesta que le hizo a Mauro Icardi

Wanda Nara sorprendió a todos con su propuesta.

El nombre de Wanda Nara volvió a sacudir al mundo del espectáculo con una jugada que nadie esperaba. Después de una noche consagratoria en los Premios Martín Fierro, donde se llevó el galardón a mejor conductora, la mediática dejó una frase que reavivó el escándalo con Mauro Icardi.

Wanda Nara se refirió a Mauro Icardi

Todo ocurrió tras su paso por el Hotel Hilton, donde decidió quedarse a dormir luego de la ceremonia. En diálogo con Puro Show, Wanda habló de su presente y dejó en claro que no piensa involucrarse en los problemas judiciales de su ex. “No me meto en los problemas penales de nadie”, lanzó, marcando distancia.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Mientras explicaba su situación legal y sus movimientos junto a Ana Rosenfeld, empezó a deslizar algunos datos que terminaron generando aún más ruido.

Wanda Nara le lanzó un guiño a Mauro Icardi.

En medio de la charla, confirmó que una nueva edición de MasterChef Celebrity está en carpeta para fin de año. Pero lo más llamativo no fue eso, sino el perfil de los participantes que quiere sumar.

“Un deportista y un actor”, dijo sin dudar, dejando entrever que apunta a nombres fuertes. Y cuando apareció el nombre de Agustín Bernasconi, aseguró que él mismo ya mostró interés en participar.

Pero el momento más explosivo llegó segundos después, cuando el cronista fue directo al hueso. Le preguntó si el deportista que tenía en mente jugaba en Turquía, en clara alusión a Icardi.

La propuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi

Lejos de esquivar la pregunta, Wanda respondió con una ironía que encendió todo. “¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe”, disparó, dejando abierta una puerta que parecía completamente cerrada.

La frase no tardó en viralizarse y generó todo tipo de interpretaciones. Para algunos, fue una chicana más; para otros, una señal de acercamiento inesperado.

Lo cierto es que, una vez más, Wanda logró instalar el tema en agenda con una sola declaración. Y en medio de conflictos, distancias y versiones cruzadas, volvió a mover las piezas de un tablero que nunca deja de sorprender.

Así, cuando parecía que la historia estaba en pausa, apareció una nueva jugada. Y como siempre, con Wanda Nara nada está dicho. Ella ya abrió una puerta para que se vuelvan a encontrar, en este caso, como conductora y participante del reality de cocina en Telefe.