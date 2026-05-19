Magyar visita Polonia en su primera gira al extranjero como primer ministro de Hungría

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro húngaro Peter Magyar camina mientras abre al público las oficinas del ex primer ministro Viktor Orban en Budapest, Hungría

Por Barbara Erling y ​Gergely Szakacs

VARSOVIA, 19 mayo (Reuters) - El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, inicia este martes una visita de dos días a ‌Polonia, su primer viaje al ‌extranjero desde que asumió el cargo y con gran simbolismo para un líder que busca volver a situar a su país en la corriente principal europea.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, con quien Magyar se reunirá el miércoles, llevó al poder en Polonia en 2023 a una coalición proeuropea, restableciendo las relaciones con Bruselas ​y desbloqueando miles de ⁠millones de euros en fondos congelados por las preocupaciones relacionadas ‌con el Estado de derecho.

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Es una hazaña que Magyar ⁠pretende emular tras su aplastante victoria sobre ⁠el nacionalista Viktor Orbán en abril, un resultado que Tusk describió como un golpe al autoritarismo y parte de un giro en la ⁠política centroeuropea que se aleja del nacionalismo euroescéptico.

Las relaciones ​entre Varsovia y Budapest se habían deteriorado hasta ‌convertirse en una hostilidad abierta, ya ‌que Tusk y Orbán se enfrentaron por el enfoque beligerante ⁠del líder húngaro hacia Ucrania y sus cálidas relaciones con Rusia.

La visita se considera principalmente como un reinicio simbólico tras un periodo de contactos prácticamente congelados, con el objetivo de reabrir el ​diálogo sobre cuestiones ‌europeas y Ucrania, dijo un funcionario del Gobierno polaco.

"Está muy claro que quieren restablecer las relaciones con Polonia a un nivel muy bueno", añadió el funcionario. "Se trata, diría yo, de gestos que muestran un retorno a las mejores ⁠tradiciones de fuertes lazos bilaterales".

TREN AL NORTE

La visita de Magyar le llevará a recorrer Polonia, desde Cracovia, en el sur, hasta la capital, Varsovia, y luego a la ciudad portuaria báltica de Gdansk.

Magyar dijo el lunes que viajará en tren a Varsovia el martes por la tarde en "una línea ferroviaria de alta velocidad construida con fondos de la UE, ‌por la 'malvada Bruselas'", en alusión a la retórica antieuropea de Orbán.

Afirmó que su decisión de probar la red ferroviaria polaca se inscribe en el contexto del deseo de construir, en el futuro, una conexión de alta velocidad entre Varsovia y Budapest.

Magyar estará acompañado por una serie ‌de ministros, entre ellos la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orbán, el ministro de Economía y Energía, Istvan Kapitany, el ministro de Transporte e Inversiones, ‌David Vitezy, y ⁠el ministro de Defensa, Romulusz Ruszin-Szendi.

"Las áreas de responsabilidad de los ministros participantes marcan, naturalmente, la dirección de ​las conversaciones", dijo Magyar.

Con información de Reuters