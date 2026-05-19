Ajuste, sueldos de pobreza y aulas en peligro: el mapa nacional del colapso docente bajo la gestión de Milei

Si bien las demandas de los trabajadores de la educación arrastran un largo historial de postergaciones, el gobierno Javier Milei llegó para arrasar con todo y ejecutar un ensañamiento estructural sin precedentes. Días después de asumir el poder a fines de 2023, el Gobierno Nacional aplicó una devaluación del 118% —la peor desde las de la hiperinflación de 1989—, lo que detonó un shock de precios y sepultó los salarios por debajo de la línea de pobreza. Esta pérdida real y sostenida en los ingresos provocó que los maestros jamás pudieran recuperar el terreno perdido, profundizando la situación de asfixia económica. La temperatura se elevó tanto en estos dos años y medio que los docentes advierten por una situación "al borde de un estallido" que podría materializarse "en cualquier momento".

La política de "equilibrio fiscal" tiene a la educación como uno de sus blancos principales. Durante el primer año de gestión libertaria, el gasto estatal en esta área se desplomó un 30% en términos reales, una cifra inédita en la historia argentina. Este derrumbe se explica a partir del desmantelamiento: desde la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), pasando por el recorte en becas estudiantiles, la paralización de la infraestructura escolar y el desfinanciamiento de la educación técnico-profesional. Este abandono edilicio y presupuestario se traduce cotidianamente en aulas desbordadas, donde los docentes hacen "malabares" para sostener el proceso de enseñanza y aprendizaje en condiciones críticas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este marco de recortes a las cajas provinciales, algunos gobernadores optaron por descargar el colapso de sus finanzas sobre las espaldas de la docencia y otros no tuvieron opción: miles de trabajadores de la educación sufren represión, quita de derechos conquistados, y una profunda subestimación de su rol e importancia para el futuro y desarrollo del país. Este contexto profundizó la lucha tanto dentro como fuera de las aulas, ya que no solo se exige una recomposición salarial, sino que se disputa la supervivencia misma de la educación pública. Con este trasfondo, queda en evidencia que desde La Libertad Avanza (LLA) no quieren argentinos con trabajo calificado y desalientan el pensamiento crítico.

La cuarta Marcha Federal Universitaria del pasado martes se convirtió en una nueva jornada histórica de lucha contra este modelo de ajuste libertario. La movilización se replicó en cada punto del país bajo un grito unánime: la educación pública es un derecho soberano y no puede ser la variable de ajuste para alcanzar un superávit. Una vez más, la comunidad universitaria copó las calles para denunciar que, sin salarios dignos ni fondos para el funcionamiento acorde, se pone en jaque el desarrollo científico-tecnológico, condenando el futuro de una Argentina que siempre encontró en la movilidad social ascendente y la excelencia académica sus pilares de identidad.

A más de dos años de la asunción de Milei, el sector educativo argentino exhibe una profunda fragmentación. Los salarios y datos analizados por este medio se basan, en primer lugar, en los Informes Indicativos del Salario Docente de la Secretaría de Educación de la Nación. Este relevamiento sistematiza trimestralmente los salarios brutos y netos por jurisdicción, detallando las escalas por trayectoria y el sueldo inicial de un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad, conocido como "cargo testigo".

Para comparar estos ingresos con el costo de vida, se realizó el Monitoreo de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC. A su vez, la especificidad de cada región se obtuvo a partir de las Actas Paritarias y Decretos Provinciales emitidos por los ministerios de Economía y Educación locales. De allí surgen los montos de los básicos (como en Neuquén, Río Negro, Chubut o Mendoza) y el diseño de adicionales como el Ítem Aula, Zona Desfavorable, Ítem Arraigo o plus no remunerativos.

Conflicto docente en todo el país: salarios de pobreza, descuentos por paros y agotamiento

Jujuy

En el Noroeste Argentino, la tensión escala de manera drástica. En Jujuy, los trabajadores de la educación agrupados el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) llevaron a cabo 7 días de huelga entre marzo y abril. La secretaria general del gremio, Mercedes Sosa, advirtió en declaraciones para El Destape que los maestros atraviesan "una situación intolerable", ya que apenas lograron el reintegro de los descuentos aplicados por la gestión provincial tras la huelga de febrero en rechazo a la reforma laboral que logró sancionar el Gobierno Nacional. Sosa aclaró que la administración local amenazó con "descontar los 6 días restantes" que formaron parte de las medidas de fuerza y que representan entre 600 mil y 700 mil pesos.

Además, expuso una situación la falta de accesibilidad a los pueblos que padecen los maestros, en medio de una "situación crítica del sistema de transporte". "Desde la Gobernación manifiestan que ninguna empresa quiere hacerse cargo y que se profundizó la quita de subsidios", apuntó la secretaria de Cedems.

La indignación se profundizó cuando la Junta Provisoria de ADEP rechazó un "pseudo-aumento" paritario del 3% que las autoridades defendieron argumentando que superaba la inflación. La realidad detrás del piso salarial jujeño, fijado en 925.000 pesos para mayo y 945.000 pesos para junio, expone la enorme brecha que lo separa de los 1.469.768 pesos necesarios para no ser pobre. Para colmo, casi el 60% de ese total se liquida en negro o en gris a través de magros porcentajes en ítems como título y formación. Con un FONID provincial desactualizado en 45.000 pesos y un presentismo extorsivo que representa el 30% del básico, Jujuy sostiene uno de los sueldos más bajos de la región.

Salta

El panorama en territorio salteño combina una aparente recomposición de bolsillo con un deterioro subterráneo feroz. El salario bruto formal se ubica en 1.198.790 pesos, pero el sueldo básico para un maestro de grado sin antigüedad es de apenas 456.215 pesos, lo que obliga a depender de múltiples adicionales para rozar el piso garantizado, que incluso queda muy lejos de la canasta básica familiar.

El secretario general de Docentes Agremiados de Salta (DASa), Fabián Gallardo, describió la situación del personal como "crítica", mientras que el titular de la Asociación Docente Provincial, Fernando Mazzone, aportó el dato más alarmante al confirmar que los pedidos de préstamos y ayudas de emergencia económica dentro del gremio crecieron entre un 200% y un 300% respecto al año pasado. Los educadores salteños recurren al financiamiento para costear gastos corrientes esenciales como el pago de servicios públicos y tarjetas de crédito. A este empobrecimiento se suma la parálisis edilicia con al menos 17 establecimientos escolares sin terminar y una negociación paritaria trabada, en la que los gremios evalúan nuevas medidas de fuerza ante ofertas provinciales complementarias de apenas el 2% y un cronograma que estira el cobro de los aumentos hasta agosto.

Tucumán

En Tucumán, se mantiene una política de fuerte ortodoxia fiscal alineada con las metas de la Casa Rosada, lo que ubicó al salario docente provincial en el fondo del ranking nacional, ocupando el puesto 21° de 24 jurisdicciones. Aunque el discurso oficial promociona un salario mínimo garantizado de 970.000 pesos con revisión trimestral, desde la Asociación Trabajadores de la Educación de la Provincia de Tucumán (ATEP) denuncian que los docentes arrastran una "pérdida sistemática de derechos".

El salario inicial real es de 770.000 pesos, quedando a una distancia sideral de la canasta básica general de 1.469.768 pesos. Un maestro con diez años de antigüedad apenas promedia los 850.000 pesos en bruto, una cifra totalmente alejada del costo de vida. La desidia económica se profundizó por el brutal incremento en los descuentos obligatorios de la obra social Subsidio de Salud, que llega a retener hasta 100.000 pesos mensuales de los haberes.

Catamarca

Catamarca muestra una pérdida de poder adquisitivo alarmante con una variación salarial real negativa del -25% desde fines de 2023. Aunque el mínimo docente garantizado se estableció en 870.000 pesos para el maestro de grado de jornada simple sin antigüedad, el desfasaje respecto a la canasta básica del INDEC expone la precariedad del sector. Los profesores de media y superior deben acumular extenuantes cargas de hasta 42 horas cátedra para percibir ingresos que van desde los 1.815.566 pesos hasta los 2.252.590 pesos en los casos de máxima trayectoria y, de esta manera, lograr superar la línea de la pobreza.

Ante la falta de respuestas contundentes de las conducciones gremiales tradicionales, el activismo se trasladó a las bases y Bruno Corzo, referente de los Docentes Autoconvocados de Catamarca, denunció a este medio que las gestiones nacional y provinciales intentan "fragmentar las luchas para aislar los reclamos", para luego señalar que sólo la organización colectiva y la movilización permiten "enfrentar las políticas de empobrecimiento y ajuste" en el territorio catamarqueño.

En paralelo, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) expresó su preocupación por la situación educativa y social en la provincia de Catamarca, particularmente en la localidad de Antofagasta de la Sierra, donde padres y madres decidieron no enviar a sus hijos a clases y permanecer de manera pacífica en la Escuela Primaria N°494 hasta obtener respuestas por la suspensión del desayuno, almuerzo y merienda. Desde el organismo de derechos humanos denunciaron la vulneración de derechos básicos de niñas y niños y cuestionaron el accionar de las autoridades provinciales frente a un reclamo que consideran legítimo.

Santiago del Estero

El contraejemplo relativo en la región se evidencia en Santiago del Estero, provincia que, apalancada por una agresiva política de transferencias directas y sumas fijas, logró posicionarse entre los cinco distritos con mejores salarios docentes de bolsillo del país según informes de la Secretaría de Educación de la Nación. El sueldo básico para el cargo testigo se ubicó en 481.476 pesos, un valor netamente superior a la media nacional de 304.475 pesos, tras una suba general otorgada a la administración pública provincial.

El gobierno santiagueño fijó un piso salarial mínimo garantizado de 1.130.000 pesos de bolsillo aplicable hasta dos cargos y ratificó un esquema de bonos extraordinarios fijos para el inicio del ciclo lectivo, el Día del Trabajador, el aguinaldo y el fin de año con montos que superaron los 250.000 pesos por pago, además de elevar la ayuda escolar a 280.000 pesos por hijo. Si bien estos números otorgan un alivio superior al de sus provincias vecinas y permiten acercarse al valor de la canasta básica familiar, los sectores docentes locales advierten que la dependencia de los bonos fijos "aplana la pirámide salarial" y no resuelve el desfinanciamiento estructural que impone el Gobierno nacional.

Chaco

Para reflejar la realidad que atraviesan los docentes del NEA, la secretaria General de ATECH, Rosa Petrovich, señaló que la docencia atraviesa una "situación de pobreza extraordinaria que se profundiza a diario". En declaraciones para este medio, la referente gremial afirmó que los trabajadores de la educación son víctimas de una “reducción lisa y llana” de sus ingresos. "Hay mucha preocupación en las filas docentes", señaló Petrovich.

El principal quiebre en la provincia se dio con la no aplicación de la cláusula gatillo, una herramienta presupuestaria clave conquistada en 2019 que obligaba por ley a actualizar los sueldos según la inflación para preservar el valor real del salario. Si bien la gestión actual cumplió con el mecanismo durante su primer año, esto solo sirvió para empatar el avance de precios general sin otorgar incrementos reales.

En el plano de las paritarias, el Ejecutivo impuso aumentos del 3% con el sueldo de febrero y un 2% en abril, cifras que quedaron muy por debajo de la inflación acumulada. El salario básico se desplomó a un equivalente de 357.000 pesos, empujando a la gran mayoría de los docentes chaqueños a quedar sumergidos por debajo de la canasta básica total e incluso arrojando a una franja considerable a la indigencia. Esta pérdida se ve agravada por los descuentos confiscatorios por días de huelga y la implementación de un sistema de presentismo que Petrovich tilda de "chantaje", ya que empuja a los maestros a dar clases aun en pésimas condiciones de salud.

Corrientes

La crisis educativa en Corrientes se manifiesta de manera alarmante en la precarización de los ingresos del sector. La estructura salarial del sector docente correntino arrastra una pérdida del 20% en su poder adquisitivo y se caracteriza por una marcada brecha entre sus componentes. El sueldo básico de un maestro de grado ronda apenas los 200.000 pesos tras las actualizaciones. Si bien se garantiza un piso inicial de bolsillo de 965.000 pesos para la jornada simple, que asciende a 1.015.000 pesos en casos de extensión horaria, estos montos resultan insuficientes para subsistir a una de las mayores crisis de la historia del país. Ante esta situación, tanto el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes como la ACDP rechazaron la oferta oficial de un 6% de actualización por considerarla insignificante frente a una inflación trimestral regional del 11,5% y una suba de la canasta básica propia que venía golpeando fuerte.

Según denunció Luis Palacios, licenciado y profesor de química en la Facultad de Ciencias Exactas de Corrientes Capital e integrante de Docentes Autoconvocados de la provincia, los educadores perciben actualmente "salarios fraccionados" que atentan contra su estabilidad económica. "Salimos a reclamar por un sueldo que supere una canasta básica y que esté en blanco", explicó Palacios, remarcando que tampoco se cumple con los plazos legales de liquidación: "No se paga en tiempo y forma, nos pagan en cuotas", sostuvo en diálogo con El Destape. Además detalló que, "si una maestra tiene dos cargos, o sea, trabaja a la mañana y trabaja a la tarde, solamente cobra 750.000 pesos", una cifra que expone la brecha frente a las necesidades básicas.

Ante la falta de respuestas, el colectivo docente intentó abordar canales institucionales de diálogo, pero no obtuvo soluciones concretas por parte de las autoridades provinciales. "Nosotros presentamos un petitorio de audiencia el 30 de enero acá al gobernador y a la ministra de Corrientes, y volvimos a presentar el 30 de abril con firma de los docentes y con firma de tutores, pidiendo que atiendan nuestro reclamo", señaló Palacios. Para el referente de Docentes Autoconvocados, la salida a este conflicto requiere un cambio profundo en la administración de los recursos públicos, exigiendo el estricto cumplimiento de las leyes a nivel nacional y provincial. "Se tiene que invertir en educación, se tiene que priorizar. Los sueldos son importantes porque no podés tener a un docente que sostiene la educación —porque es el que sostiene todo el sistema educativo— y que no pueda llegar a fin de mes", señaló de forma contundente.

Formosa

En Formosa, el salario básico testigo de un maestro de grado de jornada simple se situó en 332.114 pesos, un valor nominal que se eleva hasta los 450.000 pesos si se incorporan los ítems de antigüedad, presentismo y zona. No obstante, para evitar que la docencia quede masivamente bajo la línea de la indigencia y paliar la distancia con los casi un millón y medio de pesos de la canasta básica nacional, la administración local debió establecer un sueldo inicial de bolsillo garantizado de 1.000.000 de pesos para el personal sin antigüedad. Este piso salarial se alcanza mediante el despliegue de diversas sumas remunerativas y no remunerativas, entre las que destacan las actualizaciones aplicadas al Fondo Provincial de Incentivo Docente, la conectividad provincial y el complemento por servicios, complementos con los que el Ejecutivo formoseño intenta mitigar el impacto del recorte de los fondos nacionales.

Misiones

El escenario educativo en Misiones se reconfiguró a partir de los acuerdos que fijaron el salario inicial para un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad en 755.001 pesos de bolsillo. Este piso, que representa casi la mitad del valor de la canasta básica, pone de relieve la encrucijada económica del sector. El sueldo básico de referencia para el cargo testigo se ubicó en un promedio de 456.215 pesos, debiendo completarse el resto del haber neto mediante adicionales y las garantías salariales inyectadas por la provincia.

En los escalafones más altos del sistema, el ingreso para los maestros de mayor trayectoria se fijó en 981.989 pesos. Por su parte, la escala para el nivel secundario determinó que los profesores que dictan 42 horas cátedra perciban un piso de 1.815.566 pesos en el inicio de su carrera, llegando a un máximo de 2.252.590 pesos para quienes cuentan con el mayor recorrido y antigüedad dentro del sistema educativo misionero, logrando superar con holgura la línea de la pobreza.

Mendoza

En la región del Nuevo Cuyo, el salario mínimo neto garantizado para un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad que vive en Mendoza se estableció en 780.450 pesos por cargo. Este ingreso inicial deja a los docentes mendocinos que recién comienzan la carrera con una cobertura de apenas poco más del 50% de la canasta básica total de 1.469.768 pesos. Según el esquema paritario del Ejecutivo provincial, un docente que alcanza los diez años de antigüedad pasa a percibir un haber bruto de 984.805 pesos, cifra que puede estirarse hasta los 1.130.847 pesos en aquellas escuelas que cuentan con bonificaciones específicas por ubicación o zona desfavorable.

La gestión mendocina implementó además el ítem Arraigo, un incentivo a la dedicación docente diseñado con el objetivo oficial de reducir la rotación de personal y asegurar la permanencia en las aulas. A diferencia de otras jurisdicciones que sostienen sus pisos salariales mediante sumas fijas no remunerativas, la estructura en Mendoza destaca por impactar de manera íntegra en las liquidaciones que financian el sistema previsional y la obra social del sector.

San Juan

El conflicto docente en San Juan se mantiene en niveles de alta tensión luego que se reglamentara un aumento del 5% y un bono de 120.000 pesos para los estatales, una medida que fue liquidada por decreto pese a no haber alcanzado un acuerdo con los representantes del sector educativo. Los gremios paritarios insisten en rechazar estas sumas fijas y exigen que cualquier recomposición salarial tome como base el índice de inflación real, sea aplicable a todos los cargos y contenga carácter bonificable para no destruir la pirámide escalonada de haberes, denunciando que las ofertas corren muy por detrás de la canasta básica total de 1.469.768 pesos.

Actualmente, el sueldo básico de un maestro de grado en la provincia se encuentra degradado en torno a los 38.000 pesos sin antigüedad. Para compensar este desfasaje, el Ejecutivo garantizó un salario neto provincial que inició un sendero de incrementos mensuales, pautando un piso de 831.989 pesos en abril, 851.943 pesos en mayo y un techo de 876.332 pesos para junio, calculado por cargo o su equivalente en horas cátedra.

San Luis

La docencia de San Luis enfrenta un desfasaje crítico en el que los salarios de bolsillo se ubican de forma sistemática por debajo del costo de la canasta básica total. Un maestro de grado sin antigüedad percibe un sueldo básico de 594.000 pesos, alcanzando un neto final de entre 866.000 y 900.000 pesos mensuales tras la incorporación de adicionales, incentivos y suplementos provinciales. La insuficiencia de estos montos queda expuesta al analizar los cargos de mayor trayectoria; por ejemplo, un maestro con diez años de antigüedad promedia un salario bruto de 830.000 pesos. La gravedad del deterioro salarial se manifiesta crudamente en las escuelas, donde una docente titular con 26 años de máxima antigüedad percibió un neto de 1.256.377 pesos; una cifra que, a pesar de reflejar casi tres décadas de carrera, quedó visiblemente rezagada frente a una canasta básica que no para de subir.

La Rioja

El Gobierno de La Rioja optó por sostener el bolsillo docente mediante la extensión del Incentivo Provincial para la Enseñanza, un complemento salarial clave creado originalmente como una medida transitoria que debía caducar a fines de año. Este beneficio, destinado exclusivamente a los educadores que se desempeñan frente al aula, nació con un monto de 100.000 pesos por cargo y fue elevado a 130.000 pesos con carácter de suma no remunerativa ni bonificable. La incorporación de este ítem y el uso de sumas fijas remunerativas pero no bonificables permitió que la gestión provincial estableciera un salario inicial garantizado o piso salarial que supera los 715.000 pesos de bolsillo.

Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense aceptó la propuesta salarial del gobierno, que consistió en un incremento del 7,5% distribuido en un 5% para marzo y un 2,5% para abril. Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que al sumar el 1,5% otorgado previamente por decreto, la pauta salarial de los primeros meses alcanzó un total del 9%. El esquema bonaerense incluye además el pago de una bonificación no remunerativa de 28.700 pesos bajo el concepto de Compensación FONID/Conectividad, manteniendo abierta una cláusula de monitoreo y reapertura de las negociaciones.

De esta manera, el salario inicial de bolsillo para un maestro de grado de jornada simple se ubicó en 800.084 pesos en marzo y ascendió a 850.053 pesos en abril. Para la jornada completa, los sueldos pasaron de 1.600.168 pesos a 1.700.106 pesos, logrando saltar la línea de pobreza, mientras que los maestros con quinta hora percibieron 1.060.424 pesos en abril y los profesores con 20 módulos alcanzaron los 1.113.838 pesos.

CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires consolidó su sueldo inicial de bolsillo garantizado en 935.407 pesos para los maestros de jornada simple, un valor que se ubica unos 530.000 pesos por debajo de la canasta básica total. Para aquellos que se desempeñan en jornada completa, el ingreso garantizado se eleva a 1.870.814 pesos, logrando superar el umbral general de pobreza.

La estructura salarial porteña mantiene la división tradicional entre el sueldo básico, utilizado para el cálculo de la antigüedad y las bonificaciones escalonadas, y un entramado de adicionales y suplementos que terminan de conformar el salario neto final. Más allá de la discusión económica, el distrito quedó envuelto en una fuerte polémica tras el despido de 50 docentes pertenecientes a un programa histórico de alfabetización que funcionaba desde 1998 en los barrios más postergados de la ciudad, una situación que los gremios denunciaron en coincidencia con el debate de la reforma laboral a nivel nacional.

Córdoba

Tras un extenso período de dos meses y medio de conflicto y fuertes tensiones internas que incluyeron incidentes en las cercanías de las asambleas gremiales, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) aceptó la cuarta propuesta salarial presentada por la gestión provincial. El acuerdo paritario establece una vigencia de un año y garantiza un piso de aumento inicial de entre el 18% y el 23% para el sector. El punto central del acta incorpora el Índice de Precios al Consumidor de manera acumulativa y bonificable tanto para los conceptos remunerativos como no remunerativos, aplicándose de igual forma a trabajadores activos y jubilados.

Asimismo, se actualizó la compensación provincial por la pérdida del incentivo docente nacional y se pactó la devolución de uno de los días de paro descontados. De este modo, el salario inicial de un maestro de grado de jornada simple en territorio cordobés se ubicó en torno a los 1.150.000 pesos de bolsillo.

Santa Fe

El salario inicial docente garantizado en la provincia de Santa Fe para un maestro de grado se fijó en 1.320.000 pesos de bolsillo, una cifra que incluye un fondo de capacitación universal y que puede alcanzar los 1.400.000 pesos si se liquida el polémico adicional por Asistencia Perfecta, rozando los 1.469.768 pesos exigidos por la canasta básica total del INDEC. Sin embargo, el Secretario General de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, denunció un profundo proceso de degradación donde el sector arrastra una pérdida real del salario del 30% que nunca fue recuperada, producto de la devaluación y la quita del 8% correspondiente al incentivo docente nacional.

En diálogo con este medio, Casiello señaló que el Ejecutivo provincial "intentó dividir el reclamo atacando a las conducciones sindicales mientras introducía sumas en negro y una reforma jubilatoria que obliga a los docentes a aportar y trabajar más años para acceder a un haber peor". La crisis se traduce en un desaliento generalizado: las carreras de formación docente pierden estudiantes, faltan reemplazantes debido a que “se trabaja mucho y mal”, y el cargo testigo de un maestro inicial sin adicionales apenas llega al millón de pesos reales, empujando a los trabajadores al pluriempleo, la acumulación de hasta 30 horas cátedra o la realización de "changas" de fin de semana y servicios de Uber para subsistir.

Entre Ríos

Un informe especializado sobre la situación del maestro de grado sin antigüedad en Entre Ríos reveló que el poder adquisitivo de los docentes sufrió una erosión desde que Milei llegó al poder. Aunque el Gobierno provincial dio aumentos y el salario nominal del sector experimentó un incremento del 330,5%, pasando de 174.203 pesos a 750.000 pesos, la inflación acumulada superó ese porcentaje, provocando una pérdida salarial real del 34% respecto a los parámetros anteriores. El documento destaca la tremenda brecha existente con la realidad socioeconómica nacional, señalando que el sueldo inicial docente pasó de cubrir casi el 70% de la canasta básica familiar a financiar apenas el 52.3% de los 1.469.768 pesos requeridos en la actualidad. El período de mayor destrucción del salario se concentró entre fines de diciembre y el primer cuatrimestre del inicio de gestión, coincidiendo con la devaluación oficial del tipo de cambio y su inmediato traslado a los precios de alimentos y servicios públicos.

La Pampa

En La Pampa, el salario bruto para un maestro de grado con diez años de antigüedad se ubica en 1.268.018 pesos, un valor que posiciona a la provincia por encima del promedio nacional y le permite acercarse a la canasta básica familiar. Las autoridades locales establecieron una recomposición del 12% a través de incrementos en el valor índice y en distintos adicionales docentes, logrando superar la inflación acumulada de la región en ese período, que se situó en el 8,6%.

Desde el gremio UTELP aclararon que el ingreso pampeano se compone de un básico consolidado, sumas garantizadas y suplementos específicos, por lo que desmintieron las comparaciones parciales que realiza el Ejecutivo provincial y advirtieron que existen distritos que superan a La Pampa tanto en las escalas iniciales como en las de máxima antigüedad. El malestar gremial se profundizó tras registrarse un incremento de precios en el mes posterior. Los docentes mantienen sus demandas activas a la espera de respuestas formales.

Neuquén

En la Patagonia, el costo de vida es estructuralmente superior al del resto del país, impulsado por los altos valores de los alquileres, los servicios públicos bajo clima riguroso, el transporte y el precio de los alimentos básicos. Esta realidad regional diluye el impacto de los salarios nominales más altos de la Argentina; montos que en otras jurisdicciones parecerían elevados, en el sur apenas alcanzan para cubrir las necesidades corrientes, arrastrando a los trabajadores a un persistente reclamo por un "índice patagónico" que equipare los ingresos al verdadero costo de vida.

En Neuquén, el esquema salarial docente se sostiene sobre componentes muy específicos del territorio. El salario básico de referencia para el cargo testigo de un maestro de grado se ubica en 299.951 pesos, pero el sueldo neto final de bolsillo oscila entre 1.406.082 pesos y 2.559.752 pesos. Esta diferencia sustancial se explica por el peso de la zona desfavorable, un adicional obligatorio que arranca en un 40% general pero que, dependiendo de la ubicación exacta del establecimiento, puede alcanzar un extra de entre el 10% y el 120% sobre el básico.

Además, los docentes cuentan con una cláusula de actualización automática trimestral atada al Índice de Precios al Comprador, un mecanismo que permite a los maestros de escuela primaria sin antigüedad superar $1.200.000 de bolsillo y aproximarse $2.500.000 en el final de la carrera, manteniéndose en una posición de relativa resistencia frente al contexto económico.

Río Negro

La tensión en Río Negro escaló en las últimas semanas tras el anuncio de medidas de fuerza por parte de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UTER) en rechazo al congelamiento de haberes dispuesto por el Ejecutivo provincial. La falta de respuestas oficiales ante el pliego gremial profundizó el conflicto, derivando en un paro total consensuado en asamblea durante abril. El sueldo inicial bruto para un maestro de grado de jornada simple ronda los 584.000 pesos, mientras que con la máxima antigüedad supera los 980.000 pesos, garantizando un piso de bolsillo apenas por encima del millón de pesos para los cargos ingresantes.

Las bases sindicales exigen una recomposición urgente que eleve el salario mínimo docente a los 2 millones de pesos para acoplarse a la realidad de la Canasta Básica Patagónica, demandando el pase progresivo de las sumas en negro al básico, la continuidad de la indexación por inflación y la creación formal de un índice que pondere el costo de vida real de la zona.

Chubut

La discusión salarial en Chubut sigue abierta, entre audiencias con el Gobierno y protestas en las calles. Desde SADOP y la ATECh calificaron la oferta como insuficiente y advirtieron que gran parte del personal subsiste con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Tras el rechazo de las bases, los sindicatos llamaron a una huelga que fue transitoriamente frenada por el dictado de la conciliación obligatoria. El salario básico de un maestro de grado en la provincia ronda entre los 304.000 pesos y los 323.000 pesos, complementado por un piso mínimo garantizado de 800.000 pesos de bolsillo para los ingresantes mediante adicionales fijos. En el sector reclaman un piso inicial real de 1.500.000 pesos.

Santa Cruz

El Congreso Extraordinario Provincial de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) ratificó la profundización de su plan de lucha con la convocatoria a un paro total de actividades por cuatro días consecutivos entre este lunes 18 y el jueves 21 de mayo. La medida de fuerza expresa el rechazo de la docencia santacruceña a la política de ajuste aplicada en sintonía por el Gobierno nacional y la gestión provincial.

El secretario gremial de ADOSAC, Miguel del Plá, denunció que las medidas de Nación achicaron severamente las finanzas locales, impactando de forma directa en las aulas. "El gobierno ha bloqueado las paritarias y estamos todavía a esta fecha sin poder tener una apertura para discutir salario este año", señaló el dirigente. En ese sentido, explicó que el último incremento percibido fue con el sueldo de enero —correspondiente a la cláusula gatillo de la devaluación e inflación de diciembre—, que dejó a los trabajadores con "sueldos nuevamente muy desvalorizados".

En la provincia que afronta "el changuito más caro del país", un maestro de grado que recién se inicia percibe un salario de 1.253.000 pesos de bolsillo. Sin embargo, Del Plá remarcó que el núcleo del problema radica en el pluriempleo obligatorio para subsistir, ya que el segundo cargo se liquida con valores muy inferiores al no computar el ítem de título, provocando que un docente con doble jornada apenas "arañe" un poco más de dos millones de pesos. A este desfasaje salarial se suma una fuerte política punitiva por parte del Estado provincial. Al respecto, el secretario gremial advirtió: "El gobierno penaliza mucho a los docentes, los tiene siempre como el foco, como si fuera el centro del conflicto, y nos ha mandado descuentos bastante importantes a los salarios por la realización de paros el mes pasado con el salario que se cobró los primeros días de este mes", detalló en declaraciones para este medio.

Frente a este escenario de asfixia, el gremio exige la reapertura urgente de paritarias para ganarle a la inflación y el reintegro inmediato de los días descontados por huelga. Asimismo, la negociación no solo se enfoca en lo económico, sino también en la defensa de las fuentes laborales. "El reclamo principal lógicamente es salarial, nosotros tenemos adicionalmente un reclamo laboral por puesto de trabajo", explicó Del Plá, recordando que en años anteriores el sindicato logró frenar la caída completa de cargos en el nivel inicial y en los primeros años de la primaria.

Tierra del Fuego

En Tierra del Fuego, el salario básico para el cargo testigo de maestro de grado de jornada simple parte desde los 265.719 pesos hasta los 300.000 pesos según el escalafón interno. Sin embargo, debido al alto costo de vida insular, el sueldo inicial de bolsillo se eleva hasta los 850.000 pesos netos y puede superar el millón doscientos mil pesos brutos gracias al impacto del adicional por zona desfavorable, que representa un 100% o más sobre los componentes básicos.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego llevó sus reclamos a las puertas de la Legislatura provincial en Río Grande tras denunciar la exclusión del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo de las comisiones oficiales. El secretario general Horacio Catena advirtió que las bases no aceptarán quitas de derechos y activó un plan de lucha que incluye jornadas de desobligación horaria, movilizaciones permanentes y la instalación de un acampe por diez días a la espera de respuestas salariales concretas.