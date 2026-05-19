Los ministros de Finanzas del G7 estudian respuestas a las consecuencias de la guerra en Irán

El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, antes de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en París, Francia

Por Makiko Yamazaki, Maria Martinez y David ​Lawder

PARÍS, 19 mayo (Reuters) - El ministro de Finanzas francés instó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial a redoblar sus esfuerzos para ayudar a los países más vulnerables a las repercusiones del conflicto en ‌Oriente Medio, durante la reunión que organizó ‌el martes en París con ministros del Grupo de los Siete (G7) y de otros países.

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países del G7 se reunieron en la capital francesa para una segunda jornada de conversaciones destinadas a debatir las repercusiones económicas del conflicto y la volatilidad en los mercados globales de bonos.

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A ellos se unieron el martes representantes de otros países, entre ellos Brasil, Kenia y algunos Estados del golfo Pérsico, en un momento en que las siete economías más avanzadas buscan forjar nuevas alianzas en medio de ​tensiones sobre cuestiones que van desde ⁠la guerra de Irán hasta la presión sobre Rusia por Ucrania.

"Estamos de acuerdo en que el FMI ‌y el Banco Mundial deben redoblar sus esfuerzos en favor de esos países (los más vulnerables ⁠al impacto del conflicto de Oriente Medio) y asegurarnos de que ⁠les ayudamos", dijo a los periodistas el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, y añadió que la escasez de fertilizantes tendría un impacto especial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que había suspendido un ataque previsto ⁠contra Irán después de que Teherán enviara una propuesta de paz a Washington, y que ahora ​había "muy buenas posibilidades" de alcanzar un acuerdo que limitara el programa nuclear iraní.

Sin ‌embargo, otros países del G7 han expresado su frustración por ‌el hecho de que Washington e Israel lanzaran ataques contra Irán sin tener en cuenta el impacto ⁠económico y el previsible cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para los mercados energéticos.

Representantes de Qatar y Emiratos Árabes Unidos asistieron a la reunión en París para debatir la crisis en el golfo Pérsico, dijo Lescure.

Siria y Ucrania participaron en parte de los debates, lo que subraya el énfasis del G7 en la estabilización ​de países considerados ‌fundamentales para la seguridad regional y mundial.

También participaron responsables de Brasil, India y Corea del Sur, en un intento por ampliar las alianzas internacionales en un momento en que las alianzas tradicionales se han puesto en tela de juicio.

EL G7 BUSCA RESPONDER AL SISTEMA COMERCIAL FRAGMENTADO

Lescure señaló que los participantes de la reunión también debatieron sobre la diversificación del suministro de tierras raras y minerales críticos, ⁠así como sobre cómo abordar los desequilibrios globales, un tema central de la presidencia francesa del G7.

Ha subrayado que los desequilibrios económicos mundiales están alimentando las fricciones comerciales y suponen un riesgo de desajuste turbulento en los mercados financieros, destacando un patrón en el que China consume menos de lo necesario, Estados Unidos consume en exceso y Europa invierte menos de lo necesario.

"Vemos cómo otros están cambiando las reglas, y no deseo que acabemos siendo los tontos", dijo el lunes a los periodistas el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, instando a Europa a establecer requisitos de contenido local y a ‌defender sus intereses.

En cuanto a los minerales críticos y las tierras raras, los Gobiernos del G7 están tratando de coordinar esfuerzos para reducir la dependencia de China, que domina las cadenas de suministro vitales para tecnologías como los vehículos eléctricos, las energías renovables y los sistemas de defensa.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, dijo que el G7 está avanzando en las asociaciones sobre materias primas, pero añadió que no es algo que vaya a suceder de la noche a ‌la mañana. "Eso requiere tiempo y una preparación adecuada".

También subrayó la necesidad de mantener la presión sobre Rusia después de que Estados Unidos anunciara otra prórroga de 30 días de una exención de sanciones que permite la compra de petróleo ruso transportado por ‌mar para ayudar a ⁠países "vulnerables en materia energética".

"Desde el punto de vista de la UE, no creemos que sea el momento de aliviar la presión sobre Rusia", dijo Dombrovskis a los periodistas el martes, y ​agregó que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había "asegurado" que solo sería temporal, pero señalando también que se trataba de la segunda prórroga de esta medida.

Con información de Reuters