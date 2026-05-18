El Gobierno nacional oficializó este lunes 18 de mayo de 2026 un nuevo aumento en las tarifas de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida, publicada en el Boletín Oficial y confirmada por la Secretaría de Transporte, establece un esquema de subas escalonadas que se extenderá hasta septiembre.

En primer lugar, el ajuste alcanza a los colectivos nacionales que cruzan la General Paz o el Riachuelo. El boleto mínimo pasó de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, mientras que los usuarios con SUBE sin nominar deberán pagar el doble.

Asimismo, las tarifas se modifican según la distancia recorrida. Entre 3 y 6 km el valor es de $807,07, entre 6 y 12 km asciende a $894,17, y para más de 27 km alcanza los $1.085,49. En todos los casos, los pasajeros con SUBE sin registrador deberán abonar el doble.

El cronograma prevé nuevos aumentos en los meses siguientes. El 15 de junio el boleto mínimo será de $728,28, y el 15 de julio llegará a $742,81. Estos incrementos se aplicarán de manera consecutiva, con un 2% mensual sobre las tarifas vigentes.

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Los aumentos del tren

El incremento de este lunes es solo el primero. El Gobierno Nacional ya había adelantado un cronograma ferroviario con un incremento inicial del 18% desde mayo, seguido por aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. En total, la suba acumulada es del 89 por ciento.

De esta forma, el boleto del tren casi se duplicará y llegará a costar 529 pesos en septiembre, tras las cinco subas acumuladas.

​​​​​​Aumento de trenes: cuánto saldrá viajar

En paralelo, los trenes metropolitanos también experimentan una fuerte actualización y desde hoy, el boleto mínimo para la primera sección (0-12 km) cuesta $330, mientras que la segunda sección (12-24 km) tiene un valor de $429 y la tercera (+24 km) asciende a $528.

Los usuarios con SUBE sin registrador deberán pagar el doble de cada tarifa, mientras que quienes abonen en efectivo enfrentarán un costo de $1.100, independientemente del tramo recorrido.

El esquema de aumentos para los trenes se extenderá durante cinco meses consecutivos. En junio el boleto mínimo será de $380, en julio $430, en agosto $480 y finalmente en septiembre alcanzará los $530.​​​​​​

La Secretaría de Transporte explicó que la decisión responde al incremento de costos en insumos como gasoil, seguros y repuestos, y que el objetivo es trasladar parte de esos gastos a las tarifas para garantizar el servicio.

En el caso de los colectivos, la recomposición tarifaria se aplicará de manera gradual, con aumentos moderados del 2% mensual. En cambio, para los trenes se definió un cronograma más agresivo, en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Ejecutivo.

​​​​​​Tarifa social

El boleto mínimo de colectivos con SUBE registrado se mantiene como referencia, mientras que la Tarifa Social ofrece descuentos significativos para los sectores más vulnerables. En los trenes, la Tarifa Social Federal permite un descuento del 55% para grupos beneficiarios, mientras que la Red SUBE continúa ofreciendo beneficios en los combinaciones de transporte.​​​​​​