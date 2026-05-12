Cuánto aumentan colectivos y trenes nacionales a partir del lunes 18 de mayo en Argentina: los nuevos precios

Cuánto aumentan los colectivos en AMBA.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento para los colectivos y trenes de jurisdicción nacional que comenzará a regir desde el lunes 18 de mayo de 2026. La actualización alcanza a las líneas de colectivos del AMBA que cruzan la General Paz o el Riachuelo y también a los servicios ferroviarios metropolitanos y de larga distancia, en el marco del esquema de recomposición tarifaria impulsado por la Secretaría de Transporte.

Aumentan colectivos y trenes nacionales desde el 18 de mayo

La medida fue impulsada por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, a través de una consulta pública no vinculante para avanzar con la actualización de tarifas del transporte público automotor y ferroviario nacional. Según explicó el Gobierno, el objetivo es avanzar en una adecuación gradual y escalonada de los precios para reducir subsidios y sostener el funcionamiento operativo del sistema.

En el caso de los colectivos nacionales del AMBA, el esquema contempla aumentos consecutivos del 2% en mayo, junio y julio. Mientras tanto, para los trenes metropolitanos se definió un cronograma más agresivo de subas que se extenderá hasta septiembre, en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Ejecutivo tras los problemas operativos y la falta de inversión acumulada en los últimos años.

Cuánto cuesta el colectivo desde mayo.

Cuánto costará el boleto de colectivo desde el 18 de mayo

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo de colectivos nacionales pasará de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. En tanto, los pasajeros con SUBE sin nominar pagarán el doble de la tarifa.

Así quedan los nuevos valores desde el 18 de mayo:

0 a 3 km: $714 | SUBE sin registrar: $1.428

3 a 6 km: $807,07 | SUBE sin registrar: $1.614,14

6 a 12 km: $894,17 | SUBE sin registrar: $1.788,34

12 a 27 km: $983,78 | SUBE sin registrar: $1.967,56

Más de 27 km: $1.085,49 | SUBE sin registrar: $2.170,98

El esquema continuará con nuevas actualizaciones previstas para el 15 de junio y el 15 de julio, ambas con incrementos del 2% sobre las tarifas vigentes.

Aumento del transporte urbano.

Cómo seguirán aumentando los colectivos en junio y julio

El cronograma definido por Transporte establece que los boletos nacionales del AMBA volverán a subir en junio y julio.

Tarifas desde el 15 de junio de 2026

0 a 3 km: $728,28

3 a 6 km: $835,32

6 a 12 km: $952

12 a 27 km: $1.075,37

Más de 27 km: $1.227,76

Tarifas desde el 15 de julio de 2026

0 a 3 km: $742,81

3 a 6 km: $861,66

6 a 12 km: $1.002,80

12 a 27 km: $1.151,36

Más de 27 km: $1.337,06

En todos los casos, los usuarios con SUBE sin registrar deberán pagar el doble de cada tarifa oficial.

Cuánto costará el tren desde mayo de 2026

En paralelo, el Gobierno confirmó una fuerte actualización para los trenes metropolitanos del AMBA, que incluyen las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Desde mayo, el boleto mínimo para la primera sección pasará de $280 a $330 para usuarios con SUBE registrada, mientras que los beneficiarios de la Tarifa Social pagarán $148,50. Quienes utilicen SUBE sin registrar deberán abonar el doble del valor correspondiente. Además, el boleto comprado en efectivo tendrá un costo de $1.100.

Los nuevos precios del tren hasta septiembre

El cronograma oficial prevé aumentos escalonados durante cinco meses consecutivos.

Mayo de 2026

Sección 1 (0-12 km): $330

Sección 2 (12-24 km): $429

Sección 3 (+24 km): $528

Junio de 2026

Sección 1: $380

Sección 2: $494

Sección 3: $608

Julio de 2026

Sección 1: $430

Sección 2: $559

Sección 3: $688

Agosto de 2026

Sección 1: $480

Sección 2: $624

Sección 3: $768

Septiembre de 2026

Sección 1: $530

Sección 2: $689

Sección 3: $848

Según explicó el Gobierno, el nuevo esquema busca reducir el atraso tarifario acumulado desde septiembre de 2024 y avanzar en una menor dependencia de subsidios estatales para sostener el sistema de transporte público.