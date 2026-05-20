“Están al borde”: los titulares de River que llegan con lo justo ante Belgrano

Son varios los jugadores que llegan con la última reserva de energía de cara a la final

El desarrollo del calendario expone que River deberá cruzarse con Belgrano de Córdoba en el marco de la final del Torneo Apertura. Un partido que se da en un contexto más que complicado en lo que respecta al estado físico de los jugadores, porque hay tres piezas claves para el armado del once titular que se encuentran en condiciones poco favorables y deberán cuidarse.

Lo primero a mencionar es que, para el duelo de Copa Sudamericana frente a Bragantino, Eduardo Coudet tomó la decisión de guardar a la mayoría de los jugadores que habitualmente forman parte del once titular. Al punto de que se subirán varios juveniles, como son los casos de Lucas Obregón, Jhonathan Spiff y Valentín Lucero. Los tres son candidatos a sumar minutos desde el arranque.

Una determinación que no solo se encuentra respaldada por la presencia de una final que puede dar un título, sino que hay jugadores que no están al 100% desde lo físico. “En River prendas vales porque Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Facundo Colidio están al borde”, expresó el periodista Sebastián Srur en Radio Splendid. Tres jugadores claves para el entrenador.

“No tienen nada, pero están cansados. Faltan tres partidos y saben que esto se termina. Les pregunté si había chances de jugar la Copa Argentina y me dijeron ‘ni loco’”, agregó. Esto permite entender que la pretemporada de verano no fue la ideal, debido a que la misma no le está sirviendo al plantel para afrontar momentos de grandes exigencias deportivas.

Además, se debe sumar que River tendrá que hacer ciertos malabares porque no dispone de los servicios de Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, que sufrieron un esguince de rodilla. Mientras que Gonzalo Montiel y Matías Viña se encuentran afectados por un desgarro. Los mencionados quedaron totalmente descartados del partido que se va a disputar en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Y Marcos Acuña llega a la final?

Por otro lado, se debe considerar que la convocatoria de Marcos Acuña a la final del Torneo Apertura no se encuentra confirmada del todo. Esto es producto de que viene de jugar unos minutos ante Rosario Central, debido a que no estaba del todo bien desde lo físico. Algo que despertó varias preocupaciones, no solo en el cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

“La selección Argentina le recomendó a Marcos Acuña que no juegue infiltrado en River de cara al Mundial”, expresó el periodista Renzo Pantich en su canal de YouTube. De cara al partido en Córdoba, el lateral izquierdo entrenará de manera liviana durante la semana y el próximo viernes se va a tomar la decisión de evaluar su estado físico.

No obstante, se tiene conocimiento de que el experimentado defensor podría llegar a optar por la idea de infiltrarse con el fin de estar presente en este partido que podría darle un título en el fútbol argentino. Algo que no gustó en el cuerpo técnico argentino. Las infiltraciones lo que provocan es que el dolor desaparezca por un tiempo, pero luego regresa y las consecuencias pueden ser mayores.