Trabajadores de Salud inician una nueva semana de paros y apuntan contra Vidal: "No tenemos respuesta"

El sistema de salud pública de la provincia de Santa Cruz se encuentra inmerso en un tenso conflicto debido a las medidas de fuerza de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (APROSA), quienes llevan adelante paros rotativos de entre 48 y 96 horas. La secretaria general de APROSA, Andrea Pérez, detalló la continuidad del plan de lucha: "Estaremos de medida toda la semana, sin tener ningún canal de diálogo ni con el Ministerio de Salud, ni con el Gobierno, y lamentablemente sin ningún tipo de respuesta”, explicó.

Los sindicatos exigen una urgente recomposición salarial, la apertura de paritarias y denuncian la escasez de insumos básicos en los hospitales. La escalada de la protesta responde a la falta de propuestas salariales por parte del gobernador Claudio Vidal, el rechazo a los descuentos aplicados por huelgas previas y el reclamo de mejoras urgentes en la infraestructura.

Según afirmó Pérez en diálogo con medios locales, el panorama presenta cierto grado de incertidumbre en todos los sectores por la falta de respuestas del gobernador Vidal. "Necesitamos los gremios es un diálogo certero y que nos pueda dar algo de previsibilidad”. En medio de la conflictividad social, la representante de APROSA aseguró que el gremio está "en permanente contacto" y "analiza la posibilidad de realizar una nueva vigilia en la Ruta Nacional 3", el próximo viernes.

Otro de los gremios que anunció paro durante toda la semana es el gremio de ATE: la movilización será con permanencia en las afueras del Ministerio de Economía. Su secretario general, Carlos Garzón, manifestó que, mientras "el Gobierno sigue sin brindar respuestas concretas, las y los trabajadores mantienen la permanencia defendiendo derechos que fueron conquistados históricamente con lucha colectiva”. En ese sentido, remarcó la necesidad de “garantizar salarios dignos, condiciones laborales justas y el respeto hacia quienes todos los días sostienen el funcionamiento del Estado”.

Docentes denuncian una situación "crítica" y la fata de convocatoria a paritarias

La crisis que viven los empleados estatales bajo la gestión del gobernador Vidal no es ajena a los docentes. “Se está discutiendo parar la provincia”, advirtió el secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) sectorial Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, al detallar que una medida de esa magnitud podría afectar áreas clave como educación, salud y administración pública.

Valentín sostuvo que la situación es “crítica” por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de convocatoria a paritarias. “Los salarios no alcanzan y hay trabajadores que están perdiendo su empleo”, afirmó en declaraciones radiales. El reclamo docente se centra en la actualización salarial frente a la inflación. Según datos del INDEC, el índice de precios acumuló un 9,4% en el primer trimestre del año, un ritmo que amenaza con licuar aún más los ingresos. Desde ADOSAC advierten que, sin negociación paritaria, los sueldos podrían perder hasta la mitad de su poder de compra en 2026.

A la protesta docente se sumó ATE, que denunció despidos en el sector educativo y cuestionó la postura del Ejecutivo provincial. En particular, señalaron la cesantía de auxiliares y acusaron a las autoridades de sostener una política “represiva” frente a las manifestaciones. En abril pasado, el gremio denunció que dos dirigentes fueron detenidos ilegalmente en el marco de una protesta en el hall del Hospital Distrital.

Según detalló el medio De Gremiales, los sindicatos apuntaron contra la titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, por los despidos y la falta de diálogo. Desde ADOSAC sostienen que existe una política de ajuste que impacta tanto en docentes como en trabajadores auxiliares.