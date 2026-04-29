Trabajadores de Sanidad profundizan las medidas contra Vidal: segundo día de paro en rechazo al ajuste

La falta de respuestas del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ante los reclamos salariales y la crisis del sistema de salud encienden la temperatura de las calles de la provincia del sur. Empleados de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) profundizaron las medidas de fuerza y decretaron un paro total de actividades por 72 horas desde este martes. La secretaria general del gremio, Silvia Leiva, advirtió que "las políticas públicas no están funcionando".

Los reclamos de parte del sector público de la sanidad no tuvieron descanso desde mitad del 2025, cuando iniciaron un reclamo sostenido por recomposición salarial. La situación sumó tensión a lo largo de los meses por el silencio del gobernador Vidal: Leiva cuestionó sus medidas y aseguró que, en algún momento, debe "tomar las riendas de lo que es gobernar, administrar, organizar, distribuir los recursos y ver de qué manera paliar toda esta situación".

Entre los reclamos se destacan “la falta de recomposición salarial con un año de caída real del salario de los trabajadores y la falta de cumplimiento a los acuerdos paritarios". A su vez, denuncian persecución laboral, hostigamiento, aprietes y condicionamientos dentro de los ámbitos de trabajo. "Sin salario, no hay salud", señalaron desde el sindicato al fundamentar la medida.

En diálogo con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la secretaria Leiva advirtió que "nadie está cobrando lo que tiene que cobrar para poder vivir dignamente”. La dirigente advirtió que “no hay un entendimiento ni lógica” por parte de las autoridades. “Si vos ves que los insumos, los alimentos y los servicios aumentan, ¿de dónde creen que el trabajador va a sacar para poder cumplir con esa responsabilidad?", cuestionó.

En medio de la desidia de las autoridades, remarcó que a todos los sindicatos los une “la lucha por la la recomposición salarial”. Y apuntó: “Al igual que Judiciales, hemos quedado con un acta sin cumplir que era la de octubre. Hubo un intento de paritaria y después no nos llamaron más y quedamos sin ninguna recomposición, ningún incremento. Hace cuatro meses que no nos aumentan y quedamos con la devaluación de nuestro salario”.

Crisis de la Caja de Servicios Sociales en Santa Cruz

Consultada por la situación en la Caja de Servicios Sociales (CSS), Leiva recordó que se presentaron para reclamar por la falta de medicamentos oncológicos y el cupo que ponían a los jubilados. De esta manera, remarcó que la crisis "hoy se agudiza aún más" bajo la gestión de Vidal.

“Nosotros lo venimos tratando desde el año pasado y ahí tenés los cambios de ministros, pero la política sanitaria o la política pública tendrían que funcionar. Si vos tenés los recursos, no creo que hoy tengamos que estar sufriendo esta crisis sanitaria que afecta a toda la población”, expresó.

Además del reclamo salarial, Leiva hizo énfasis en la falta de insumos y profesionales. A su vez, cuestionó la propuesta de telemedicina y señaló que “es una herramienta, pero si no tenés lo básico que son los insumos, de nada te sirve”.