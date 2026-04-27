ATE lanza un nuevo paro de 72 horas en Santa Cruz: exigen a Vidal la urgente reapertura paritaria

La falta de respuestas del gobernador Claudio Vidal a la conflictividad social multiplica las medidas de fuerza dispuestas por distintos gremios. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro general de 72 horas previsto para los días 28, 29 y 30 de abril, en el marco de un reclamo por la urgente apertura de paritarias.

Desde la organización sindical indicaron que el paro tendrá como eje central la exigencia de una convocatoria urgente a negociaciones salariales, bajo la consigna “Apertura de paritarias ya”. Municipales de localidades como Pico Truncado, 28 de Noviembre y Los Antiguos denuncian que el Ejecutivo provincial avala aumentos por decreto, sin la posibilidad de permitir una negociación salarial.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por el gremio en el contexto actual, ya que los reclamos aumentaron considerablemente en el último tiempo. Tras el rechazo y la paralización del debate de la Ley de Emergencia Económica que afectaba al régimen previsional, la mesa intersindical de Santa Cruz de trabajadores estatales realizó una movilización de antorchas a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. En el marco del paro nacional de ATE llevado a cabo la semana pasada, también se realizaron protestas con bloqueos en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate.

El secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, advirtió sobre el agravamiento de la situación social y salarial de los empleados estatales. "Cada día que pasa el deterioro salarial se ve en la mesa de la familia de todos los trabajadores", apuntó sobre el ajuste a nivel nacional y que el gobernador replica en la provincia.

Garzón aseguró que "las movilizaciones cada vez son más masivas" porque "hay más conciencia de los trabajadores", que no pueden llegar "ni a mitad de mes" por las medidas económicas dispuestas.

En declaraciones para El Diario Nuevo Día, el dirigente gremial exigió al gobernador Vidal que retome el diálogo con los sindicatos. "El gobierno debe reflexionar, debe abrir las paritarias, necesitamos sentarnos a discutir salario", señaló.

Asimismo, puso en duda la información oficial sobre la situación financiera. "No están mostrando ningún tipo de números. No sabemos de qué herramientas financieras hablan ni si van a ir a salarios o a obras", agregó.

"Ajuste a la política": envían un proyecto para que Vidal y sus ministros se recorten el sueldo un 30%

El diputado provincial Carlos Godoy impulsó un proyecto que propone un recorte del 30% en los salarios de funcionarios y legisladores, además de una fuerte reducción en gastos operativos y de comunicación.

La iniciativa, que el propio legislador del peronismo denomina "Ajuste a la política", busca que la dirigencia sea la primera en asumir el costo del contexto económico. En un mensaje a directo a todos los sectores que sufren el ajuste del Ejecutivo provincial y que salen a las calles para luchar por sus salarios y derechos, la reducción busca incluir al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado y diputados provinciales.

En su Artículo 1, la normativa establece como objetivo "priorizar los recursos del Estado en políticas públicas esenciales". El texto aclara que el recorte incluye "toda suma percibida", como adicionales, bonificaciones o compensaciones. Además, se especifica que esta medida no alcanzará a otros trabajadores del Estado ni podrá utilizarse como referencia para modificar otros salarios.

En el Artículo 4, se prohíbe explícitamente la creación de mecanismos que compensen esta reducción, evitando que el recorte sea neutralizado por otros ingresos.

En tanto, el apartado 5 establece la suspensión de gastos en publicidad oficial, incluyendo pautas en medios, contratación de servicios de comunicación y financiamiento de redes sociales con fines institucionales o políticos.

Por su parte, el Artículo 6 limita el uso de bienes del Estado: restringe vehículos oficiales, suspende viáticos y gastos de representación. Sin embargo, exceptúa áreas esenciales como salud, seguridad, Vialidad y operativos invernales.