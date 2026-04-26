Municipales cuestionan la política salarial que avala Vidal: apuntan contra los aumentos por decreto en Santa Cruz

En un contexto donde la inflación y el costo de vida se disparan, los recientes llamados a los empleados municipales de Río Gallegos y sus relaciones con los contratos salariales encendieron las alarmas de los trabajadores de otras localidades. Mientras las autoridades de la capital y El Calafate discutirán paritarias con los gremios, localidades como Pico Truncado, 28 de Noviembre y Los Antiguos otorgaron aumentos por decreto de entre un 8% y 10%.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Los Antiguos cuestionaron la decisión y denunciaron falta de transparencia en el manejo de los recursos de la intendenta Zulma Neira.

Roxana Marchena, representante paritaria del gremio en dicja localidad, explicó que la suba se dio luego de una negociación fallida. La gremialista detalló que el acuerdo previo contemplaba un incremento menor pero que era retroactivo, aunque luego no prosperó: "Fue un 8% decretado. Estábamos 3 por ciento con retroactivo a diciembre, que quedamos en noviembre. La intendenta se negó, dijo que no tenía fondos", indicó.

La dirigente también señaló que el conflicto escaló durante las reuniones paritarias: "Comenzamos con medidas de fuerza en una paritaria en la que se retira, quien dice que fue violentada. Se retira de la mesa y ocurre otro conflicto donde exigimos al Honorable Cámara de Diputados una interpelación al Ejecutivo porque no muestran los números", apuntó en declaraciones para El Diario Nuevo Día.

ATE Los Antiguos reafirmó que la única salida al conflicto es con respuestas concretas a las demandas de las y los trabajadores municipales, y exigió a las autoridades que asuman la responsabilidad de abrir canales de diálogo que permitan avanzar en soluciones reales.

Esta situación se enmarca en una situación crítica a nivel provincial. ATE advirtió por la precarización creciente, la falta de actualización de categorías y el escaso reconocimiento de tareas. Sin respuestas por parte del gobernador Claudio Vidal, los empleados estatales reclaman el reconocimiento del sindicato y denuncian situaciones de "apriete y amedrentamiento" por parte del Ejecutivo.

ATE advierte por la falta de transparencia de recursos de los intendentes. (Foto: El Diario Nuevo Día).

Caleta Olivia: el paro de ATE superó el 90% de acatamiento y las protestas contra el ajuste de Vidal no cesan

La seccional de ATE Caleta Olivia se sumó al paro provincial por 72 horas convocado esta semana por el gremio. En medio de la crisis desatada por las políticas del gobernador Vidal, el secretario general de la seccional local, Walter Robledo, confirmó que el paro superó el 90% de acatamiento y cargó contra los aumentos por decreto y "el congelamiento salarial".

Tras el rechazo y la paralización del debate de la Ley de Emergencia Económica que afectaba al régimen previsional, la mesa intersindical de Santa Cruz de trabajadores estatales realizó una movilización de antorchas a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. En el marco del paro nacional de ATE, también se realizaron protestas con bloqueos en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate.

En línea con estas medidas que se realizaron en distintos puntos del país, trabajadores y afiliados a ATE Santa Cruz y a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) de la provincia se manifestaron durante los últimos dos días en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Trabajo de la localidad del norte provincial. Los ejes del reclamo fueron: apertura urgente de paritarias, recomposición salarial y freno a los despidos en el sector público. Como parte de las actividades de protesta, ATE Caleta Olivia llevó adelante además una masiva Asamblea en el interior del Ministerio de Trabajo.

El secretario local Robledo calificó la situación salarial como “bastante crítica”. Y apuntó: “Los funcionarios salen y explican una emergencia económica, pero nadie refiere a la emergencia social que estamos padeciendo los trabajadores y trabajadoras, la Salud, la Educación y la seguridad están en peligro”.