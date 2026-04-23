Se levantó la medida del Servicio Meteorológico que iba a impactar en vuelos

En medio del conflicto por los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió levantar la medida de fuerza que amenazaba con afectar los vuelos en todo el país. De esta manera, los aeropuertos operarán con normalidad. "El Gobierno ataca el derecho a huelga", denunciaron en un comunicado, al explicar que tuvieron que llegar a esta decisión tras una citación del Poder Ejecutivo sobre la supuesta "ilegalidad" de la medida.

El gremio de trabajadores estatales dio marcha atrás con uno de los puntos más sensibles de su plan de lucha: el impacto en la actividad aérea. Aunque el gremio había anunciado un "apagón informático" que podía comprometer la seguridad de los vuelos, finalmente la medida fue desactivada. Esto implica que no habrá interrupciones en los vuelos comerciales ni privados, y que las operaciones aéreas podrán desarrollarse con normalidad en todo el país.

El sindicato había advertido que la medida de fuerza podía impactar en múltiples sectores, desde la aviación hasta la actividad agropecuaria, debido a la importancia de los reportes meteorológicos en la planificación y seguridad de distintas actividades. Según denunciaron desde el gremio, el ajuste en el organismo implicaría la reducción de un 30% del personal civil, con el posible cierre de estaciones meteorológicas en todo el país.

"Ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial por lo cual NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA PARA EJERCER ESE DERECHO FUNDAMENTAL. El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente", aseguraron en un comunicado.

El comunicado de ATE

Con un mensaje en sus redes sociales, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, opinó que "la ilegalidad es de la Secretaría de Trabajo", por la disposición que obligó a que se levante la huelga. "El Gobierno, de manera totalmente ilegal y como nos tiene acostumbrados, nos dice que los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional no pueden hacer huelga porque es un servicio esencial. Eso es falso", expresó Aguiar.

El dirigente gremial consideró que el Servicio Meteorológico "es muy importante para el país", por lo que señaló: "Exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente". "Y por supuesto, si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores", añadió.

"Lo que pretende el Gobierno es prohibir nuestro derecho a la huelga, y eso es, una vez más, gobernar al margen de la ley y de la Constitución Nacional. Ilegal no es una huelga comunicada en tiempo y forma, lo que es ilegal es la conducta de las funcionarios de este Gobierno que están incurriendo en numerosos delitos al poner en riesgo vidas humanas pretendiendo hacer despegar aviones sin los informes meteorológicos", continuó Aguiar y finalizó: "Decidimos el levantamiento parcial de la medida de fuerza y mañana a las 10.30 habrá asamblea general resolutiva en la sede central del SMN: Av. Dorrego 4019, entre Figueroa Alcorta y Lugones".