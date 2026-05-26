La madre del niño de siete años que fue víctima de racismo en Brasil por parte de un ciudadano argentino durante un paseo en Mina Gerais aseguró que el detenido podría estar vinculado al tráfico de menores. La mujer detectó que el hombre estaba fotografiando a su hijo mientras viajaban en tren.

El hecho ocurrió el domingo, cuando un hombre identificado como Eduardo Ignacio fue detenido tras fotografiar y grabar al menor de edad, y enviar el material a un contacto de WhatsApp, junto con unos mensajes en los que sugería "tomarlo como esclavo", por su color de piel.

“Mi instinto maternal se activó”, precisó la madre del niño al recordar la secuencia que terminó con la detención de Ignacio. En estos momentos, el ciudadano argentino permanece detenido por el delito de injuria racial, mismo cargo que había pesado sobre Agostina Páez, la abogada argentina que fue juzgada en el país vecino.

El detenido fue trasladado al sistema penitenciario de São João del-Rei, donde permanece a disposición de la Justicia. “Cuando ocurrió, mi instinto de madre fue enfrentarlo. Algunas personas me sujetaron dentro del tren para que no perdiera el control”, relató la madre del menor, en declaraciones a medios locales, y sostuvo que la víctima quedó afectada emocionalmente tras el hecho.

¿Qué pasó con el argentino que le sacó una foto a un niño en Brasil?

La situación ocurrió a bordo del tradicional tren turístico Maria Fumaça, que une las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes. De acuerdo a la denuncia, el hombre de 63 años tomó imágenes del menor sin autorización y luego compartió mensajes discriminatorios a través de WhatsApp.

Si bien no trascendió la identidad de la madre del niño, explicó que comenzó a sospechar del detenido cuando notó que realizaba movimiento extraños: "Vi que apuntaba mucho el celular hacia mi hijo y empecé a prestar atención”. Cuando lo enfrentó, el hombre negó inicialmente haber tomado las fotos, pero después mostró el teléfono y allí se pudieron ver.

"Mi hijo está muy asustado. Está avergonzado y callado. Veo una mirada triste en él”, expresó. También sostuvo que temió por la seguridad del niño, ya que llegó a pensar que podría ser una posible situación de trata de menores por la actitud del acusado.

La mujer aseguró que van a "llegar hasta el final", ya que esto no puede suceder. "Es racista, pero creo que va mucho más allá del racismo. Creo que podría estar vinculado al tráfico de menores. Revisamos su celular y encontramos otras pruebas. Su mochila contenía una gran cantidad de dinero: dólares, pesos, reales", detalló.

El hombre se encuentra bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación por presunta injuria racial.