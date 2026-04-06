A pocos días de haber regresado al país tras permanecer casi tres meses retenida en Brasil por una causa por racismo, Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la escena después de que se viralizara un video de su padre realizando gestos similares a los que derivaron en su detención.

“Me quería morir. Muchas veces siento que soy la mamá de mi papá”, expresó la abogada santiagueña de 29 años durante una entrevista en el streaming OLGA. Agostina reconoció que la actitud de su padre, Mariano Páez, la descolocó por completo: “No podía creer lo que hizo, sabiendo lo difícil que fue esto para mí”.

El impacto personal por lo ocurrido y por el proceso judicial

El caso se originó en Río de Janeiro, cuando Agostina Páez fue denunciada por injuria racial tras un episodio ocurrido a la salida de un bar en Ipanema. En un primer momento, tanto ella como sus amigas pensaron que se trataba de una estafa, ya que la notificación le llegó por WhatsApp y solicitaba datos personales.

Sin embargo, la situación se confirmó cuando fueron citadas a una comisaría, donde le informaron que no podía abandonar el país y que debía utilizar una tobillera electrónica. “Ahí me mostraron el video. Estábamos temblando”, recordó. Según su testimonio, ese momento derivó en una crisis emocional al tomar dimensión de lo ya hecho.

La gravedad de la causa se hizo aún más evidente cuando conoció las imputaciones. La abogada enfrentaba múltiples cargos, cada uno con penas mínimas de dos años. Incluso, llegó a dictarse una orden de detención que luego fue revocada mediante un habeas corpus. “Se me helaba la sangre”, confesó sobre el temor que le generaba la posibilidad de ir a la cárcel.

Disculpas, repercusión y reflexiones

Durante el proceso judicial, Agostina optó por modificar su estrategia legal y pidió disculpas públicas a las personas afectadas. “Les decía que había actuado mal y algunos aceptaban las disculpas y otros no”, relató en la entrevista y agregó: “Voy a pedir perdón mil veces más”.

En paralelo, la joven contó que recibió apoyo de distintas personas, entre ellas la esposa del actor Juan Darthés y la ministra Patricia Bullrich, quienes se contactaron con ella durante su estadía en Brasil.

La viralización del video de su padre volvió a exponerla públicamente. Aunque valoró el acompañamiento que él le brindó durante su detención, admitió que no comparte muchas de sus actitudes. “Me pidió perdón, pero todavía no entiendo por qué lo hizo”, señaló.

Finalmente, la abogada reflexionó sobre el trasfondo social del caso y consideró que lo sucedido puede contribuir a visibilizar el racismo: “Es una ley que hay que cumplir. He actuado mal”.