Una ballena azul sorprendió a un grupo de turistas en Comodoro Rivadavia al acercarse a metros del bote

Un grupo de turistas se encontraba en una excursión en las aguas del Golfo San Jorge, frente a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, cuando fueron sorprendidos por una ballena azul, que se acercó por primera vez a una corta distancia hacia un bote.

El hecho se conoció en las últimas horas gracias a un video que se difundió en redes sociales de la organización científica Proyecto Cetáceos GSJ, quienes celebraron un "encuentro inolvidable" y agradecieron a la autora de la filmación, Analía San Leandro.

Es la "primera vez que se logra registrar a la enorme y enigmática ballena azul (Balaenoptera musculus) desde el bote frente a Comodoro Rivadavia. Un encuentro inolvidable que nos recuerda lo asombroso que es el Golfo San Jorge", expresaron desde Proyecto Cetáceos.

Cómo fue el encuentro con la ballena

El encuentro con uno de los animales más grandes del planeta se produjo durante una salida organizada por la prestadora local Habitantes del Mar. Desde la cubierta, los pasajeros y la tripulación observaron cómo el cetáceo emergía a la superficie con movimientos pausados, dejando ver parte de su cuerpo y su característica tonalidad gris azulada.

Además, la cercanía con la embarcación permitió observar con claridad la fisonomía del animal, cómo se desplaza y su comportamiento en la superficie. Esta interacción ofrece información valiosa para los investigadores y especialistas en fauna marina.

Incluso, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, publicó un video inaugurando el Primer Encuentro de Pesca Embarcada de Puerto Madryn. Allí se lo puede ver junto a una ballena y expresó: "No es IA, es una de las maravillas de nuestra provincia que enamoran a todos los que nos visitan".

Cuándo arranca la temporada de ballenas en el sur

La temporada de avistajes inicia a mediados de junio y se extiende hasta diciembre, cuando unas 2000 ballenas francas del sur transitan las aguas del área de reproducción y cría Península Valdés. Los cetáceos no llegan todos juntos, sino que ingresan y salen del área a lo largo de la temporada. Puerto Pirámides es el punto de partida para embarcarse en esta aventura que atrae a miles de turistas todos los años, aunque Puerto Madryn no se queda atrás.

Según informó el diario Río Negro, a partir del 10 de junio quedarán habilitadas las excursiones embarcadas desde Puerto Pirámides, el único punto autorizada dentro de la Península Valdés para realizar esta actividad. Desde punto se puede acercarse de manera regulada a las ballenas, respetando protocolos de seguridad y conservación que garantizan el bienestar de los ejemplares.

Durante la temporada también se ofrece la observación silvestre desde el Área Natural Protegida El Doradillo, a kilómetros de Puerto Madryn. Dada la profundidad de sus costas, la ballena franca austral suele acercarse a pocos metros de la playa, lo que permitiendo ver a los turistas a las madres con sus ballenatos desde la arena, sin necesidad de embarcarse. Para este tipo de actividad, se recomiendan los meses de junio y julio.