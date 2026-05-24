Un grupo de científicos descubrió 1121 especies marinas durante el último año como parte de las misiones del Ocean Census, una iniciativa global que apunta a descubrir nuevos ejemplares en los océanos.

Entre las criaturas identificadas se encuentran un tiburón fantasma de aguas profundas, un gusano poliqueto que vive en un “castillo de cristal”, así como cangrejos, erizos de mar y anémonas, entre otros. Se estima que aún quedan por descubrir 90% de las especies oceánicas.

El director de Ocean Census, Oliver Steeds, aseguró que se cree que "existen hasta dos millones de especies en el océano" y que ellos "han descubierto más de 250.000".

El descubrimiento de nuevas especies formó parte de un estudio en zonas inexploradas con nuevas tecnologías. Estos trabajos también se realizan en zonas consideradas como muy exploradas, donde encontraron una nueva especie de camarón cerca de Marsella, Francia, y un molusco frente a la costa británica.

¿Dónde encontraron las nuevas especies?

Los hallazgos del último año son el mayor número de descubrimientos realizados en 12 meses por el Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, la mayor iniciativa mundial para acelerar la exploración de las aguas del planeta, que ya cumple su tercer año. En total, se realizaron 13 expediciones integradas por equipos internacionales.

Las exploraciones se realizaron en los rincones más extremos e inexplorado de la Tierra, desde Japón y el Mar del Coral, frente a la costa de Australia, hasta Papúa Nueva Guinea, las Islas Sandwich en el Atlántico Sur y la Antártida. Los equipos llegaron hasta 6575 metros, más que la altura del campamento base del Everest, en Nepal, siendo que la profundidad media del océano es de unos 3682 metros.

Cuanto más profundo se desciende, la presión es mayor. “Han evolucionado para vivir allí, por lo que sus estructuras celulares han evolucionado para existir bajo esa presión. Así que para ellos, no se siente como presión, sino como nos sentimos nosotros en nuestro cómodo entorno terrestre”, explicó Michelle Taylor, jefa científica de Ocean Census, en diálogo con la BBC.

Las nuevas especies

Uno de los hallazgos es el gusano castillo de cristal, o Dalhousiella yabukii. Se trata de un poliqueto con cerdas, descubierto a una profundidad de 791 metros frente a la costa japonesa. Estaba en una esponja de vidrio, que tiene un esqueleto translúcido formado por partículas estructurales similares al vidrio.

“Los gusanos poliquetos a menudo pueden ahuyentar a otros depredadores. A veces tienen piezas bucales bastante feroces, aunque parezca increíble: son pequeños pero feroces. Por lo tanto, pueden ser una forma de protección. Como una pequeña ama de llaves que te acompaña todo el tiempo”, explicó Taylor.

Otro de los descubrimiento fue la esponja “bola de la muerte”. La detectaron en una fosa de las Islas Sandwich del Sur, en el Atlántico, a más de 3600 metros de profundidad. Esta nueva especie se comporta como depredador. Los especialistas también encontraron a una nueve especie de tiburón fantasma en el Mar del Coral durante una expedición en 2025.

“Estos tiburones fantasma o quimeras son de los habitantes más misteriosos del océano”, señaló Steeds en diálogo con el medio citado. “Son parientes lejanos de los tiburones y las rayas, y su linaje evolutivo se separó hace unos 400 millones de años. Es decir, son anteriores a los dinosaurios”, explicó.

Y por último, otra de las nuevas especies que destacó fue el gusano cinta, identificado en Timor Oriental, en el sudeste asiático. “Tiene una extraordinaria importancia biomédica, debido a los colores y las reacciones químicas que genera. Produce toxinas únicas que se están investigando como posibles tratamientos para el alzhéimer y la esquizofrenia”, informó Steeds.