La Rioja negocia más empleo local y participación empresarial en el proyecto minero de Vicuña

En el marco del avance del megaproyecto minero Josemaría, que se desarrolla en la provincia de San Juan y se posiciona como una de las iniciativas extractivas más importantes de la región, el Gobierno de La Rioja y representantes del sector empresarial provincial comenzaron a profundizar negociaciones con la empresa Vicuña para ampliar la participación riojana en el desarrollo de la iniciativa.

La visita del CEO de Vicuña para Argentina y Chile, José Morea, abrió una nueva etapa de diálogo entre la compañía minera, el Gobierno provincial y cámaras empresariales locales, en un contexto donde La Rioja busca consolidarse como un actor estratégico dentro de la cadena de valor vinculada al proyecto.

El encuentro reunió a referentes de la Cámara Empresarial Riojana, el Centro Comercial e Industrial, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Proveedores Mineros, entre otras entidades, que plantearon la necesidad de incrementar tanto la contratación de trabajadores riojanos como la incorporación de empresas locales prestadoras de servicios.

Actualmente, el proyecto Vicuña emplea alrededor de 1.200 trabajadores, aunque apenas cerca de un centenar son oriundos de La Rioja. En paralelo, solo una empresa riojana presta servicios dentro del emprendimiento, un escenario que empresarios y autoridades provinciales buscan modificar en las próximas etapas de expansión minera.

El presidente de la Cámara Empresarial Riojana, Rodrigo Carrizo, destacó que la provincia cuenta con capacidad técnica y profesional suficiente para integrarse de manera más activa al proyecto. “La Rioja está preparada para poder trabajar en el proyecto Vicuña. Tenemos empresas de servicios, de máquinas, de mantenimiento de caminos, de salud. Tenemos profesionales riojanos, ingenieros y geólogos”, sostuvo en diálogo con medios locales.

El megaproyecto Josemaría es considerado uno de los desarrollos mineros más relevantes del país por su potencial productivo y por el impacto económico que podría generar en toda la región cordillerana. En ese escenario, La Rioja busca posicionarse no solo como territorio de paso logístico, sino también como una provincia capaz de aportar mano de obra calificada, infraestructura y proveedores especializados.

Uno de los avances concretos surgidos tras la reunión fue el compromiso de firmar un convenio formal entre la Provincia y la empresa dentro de los próximos días en Buenos Aires. El acuerdo buscará establecer mayores porcentajes de contratación de trabajadores riojanos y ampliar la participación de proveedores locales en distintas áreas operativas y de servicios.

“El Gobierno provincial pide que un determinado porcentaje de los trabajadores sean de La Rioja y también un porcentaje mayor de empresas riojanas prestando servicios en este proyecto”, explicó Carrizo.

Además de la incorporación de empleo local, la empresa manifestó interés en desarrollar programas de capacitación técnica y profesional para fortalecer perfiles laborales vinculados a minería, logística, infraestructura y servicios especializados.

La estrategia impulsada por el gobernador Ricardo Quintela también incluye compromisos vinculados a infraestructura y control ambiental. Entre ellos, se acordó avanzar con la obra de circunvalación en Guandacol mediante contratación privada y mano de obra local, además de exigir estudios de impacto ambiental específicos para territorio riojano.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la intención es que el crecimiento del proyecto minero tenga un impacto económico directo en las comunidades del oeste riojano, especialmente en localidades como Villa Unión, Villa Castelli, Vinchina, Chilecito y Famatina.