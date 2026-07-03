El inesperado motivo por el que Moria Casán reveló que no mira a la Selección Argentina en el Mundial: "No me banco"

Fuerte revelación de Moria Casán.

Moria Casán volvió a sorprender con una confesión tan inesperada como sincera durante una salida al aire en El Trece. En la antesala de un nuevo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la diva reveló una llamativa costumbre que mantiene cada vez que juega el equipo de Lionel Scaloni: no lo mira.

Fue durante el pase entre La Mañana con Moria y Arriba Argentinos, cuando la conductora fue consultada sobre cómo vive los partidos de la Scaloneta. Lejos de responder como una hincha más, admitió que evita seguir los encuentros en vivo, y enseguida explicó por qué.

Moria Casán contó cómo vive el Mundial.

Una cábala para no sufrir

"Mi cábala es no mirar el partido. Para sufrir, no", lanzó, sin vueltas. Y detalló su particular método para enterarse de lo que pasa sin exponerse a la tensión: "Voy a un lugar cercano a donde están mirando la tele y me guío por los gritos y los silencios. Aparezco cuando veo que hicieron un gol. No me banco ese sufrimiento", confesó.

Durante la charla también surgió el nombre de Pato Galmarini, reconocido por su fanatismo futbolero. Fue el periodista Pablo Gravellone quien recordó cómo vive cada encuentro el histórico dirigente, algo que Moria no dudó en confirmar. "Sí, son fanáticos totales. Muy ritualistas. No se pierden nada", comentó, marcando el contraste con su propia postura.

Su mirada sobre Cabo Verde

Más allá de su cábala, la diva se permitió opinar sobre el duelo que Argentina afronta ante Cabo Verde por los 16avos de final, en el que la Albiceleste parte como amplia favorita frente a una de las revelaciones del torneo. Pese a aclarar que no es una especialista, dejó en claro que entiende lo que está en juego. "Esto es especial. El que no gana se va a la casa. No sé mucho de Cabo Verde, pero si llegó a esta instancia es porque el Mundial es extraño… Hay que respetar", sostuvo.

El episodio que reafirmó su postura

Para cerrar, Moria recordó una situación reciente que terminó de convencerla de mantenerse fiel a su ritual. "Ayer vi un ratito del final de Croacia y Portugal y casi me da un infarto. Mete un gol Croacia y se lo anulan. Es mucho sufrimiento… el fútbol es para disfrutar", concluyó, entre risas.