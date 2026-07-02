Una leyenda de Francia ninguneó a Paraguay antes del partido en el Mundial 2026: "Vapuleado"

Un campeón del mundo con Francia aseguró que el seleccionado galo "vapuleará" a Paraguay y calentó la previa de un duelo que promete alta tensión.

La previa del cruce entre las Selecciones de Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 comenzó a jugarse fuera de la cancha. El exdelantero Christophe Dugarry, de 54 años y campeón del mundo con Les Bleus en 1998, lanzó una provocadora advertencia contra el equipo dirigido por Gustavo Alfaro al asegurar que será "vapuleado" por el conjunto de Didier Deschamps. Sus declaraciones, realizadas tras la goleada francesa sobre Suecia, no tardaron en generar repercusión y aumentaron la expectativa por el partido que se disputará el sábado 4 de julio.

Durante su participación en el programa Rothen s'enflamme, de la emisora RMC, Dugarry aseguró que Francia está muy cerca de convertirse en un equipo imposible de detener. "¿Imparable? Estamos muy cerca de serlo...", afirmó el exfutbolista, antes de destacar el presente colectivo del plantel.

Según explicó el jugador que compartió tiempo con Zinedine Zidane en Girondins de Bordeaux y el seleccionado nacional, una de las mayores fortalezas de Francia es la conexión que existe entre sus jugadores. "Se ve un equipo que disfruta jugando junto. Hay una conexión real entre todos. Da gusto verlos porque transmiten alegría y confianza en cada partido", señaló.

Sin embargo, su declaración no se quedó solo en el nivel que viene mostrando Le Bleus, sino que fue más allá con un provocador mensaje a los paraguayos. "Siempre aparece el argumento del 'partido trampa' antes de empezar, pero Francia termina aplastando a todos. ¡Paraguay va a ser vapuleado!", sentenció.

El campeón del mundo en Francia 1998 fue todavía más lejos sobre las buenas características del equipo de Deschamps, a quien destacó: "¿Qué selección puede detener a este tridente o incluso a este cuarteto ofensivo? ¿Quién realmente puede complicarnos?".

Como ejemplo recordó el reciente triunfo sobre Suecia, que cuenta con delanteros de primer nivel como Viktor Gyökeres y Alexander Isak, ambos protagonistas en las principales ligas europeas, pero que, según Dugarry, ni siquiera ellos, lograron inquietar seriamente a Francia. Ese argumento fortaleció su convencimiento de que Paraguay tendrá muy pocas posibilidades de competir de igual a igual.

Dugarry, un personaje acostumbrado a la polémica

No es la primera vez que Dugarry protagoniza declaraciones que generan controversia. Desde su retiro como futbolista, el exdelantero se convirtió en uno de los comentaristas más críticos del fútbol francés y europeo, incluso hasta reprobando más de una vez al seleccionado de Deschamps.

Una de sus frases más recordadas ocurrió en 2020, cuando cuestionó el rendimiento de Antoine Griezmann en Barcelona y utilizó una desafortunada expresión para referirse a Lionel Messi, lo que generó una fuerte ola de críticas. Ahora volvió a ubicarse en el centro de la escena con un mensaje que rápidamente comenzó a circular en medios franceses y paraguayos.

Jérôme Rothen bajó el tono, aunque elogió a Les Bleus

No todos los panelistas compartieron el nivel de entusiasmo de Dugarry. En el mismo programa participó Jérôme Rothen, exinternacional que disputó 13 partidos con el seleccionado francés, quien también destacó el gran momento del seleccionado, aunque prefirió mantener cierta cautela. "Yo no hablaría de un equipo imposible de vencer. Para ganar un torneo como este hay que sostener el nivel en los momentos decisivos y ser muy consistentes", explicó.

Rothen habló de la evolución colectiva que logró Deschamps: "Sabíamos que Francia tenía un ataque extraordinario, pero ahora además juega muy bien como equipo. Durante muchos años se criticó el estilo de Deschamps y hoy hay que reconocer que este grupo practica un fútbol atractivo. Eso hace que sea un rival muy fuerte".

Aun así, el exjugador de Mónaco y PSG, entre otros, evitó definir a Francia como un equipo invencible. "No diría que somos imposibles de derrotar porque los partidos de eliminación directa pueden cambiar por cualquier detalle. Pero hoy somos el equipo al que todos quieren evitar", concluyó.