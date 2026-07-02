¿Se asustó? El DT de Inglaterra abrió el paraguas por "la altura" de México en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Thomas Tuchel sorprendió sobre el probelma que podría sufrir Inglatera en la altura de México en el duelo frente a los locales en el Estadio Azteca.

La Selección de Inglaterra se metió en los octavos de final del Mundial 2026 con un sensación de alivio tras una sufrida remontada frente a República Democrática del Congo. Sin embargo, apenas terminó el encuentro, el entrenador Thomas Tuchel ya comenzó a jugar con la previa frente a México y advirtió que la altura del Estadio Azteca representa una importante desventaja para su equipo.

En la conferencia de prensa posterior a la clasificación, Tuchel evitó hablar en detalles del análisis táctico de México, aunque dejó claro cuál considera que será el principal obstáculo para Inglaterra. "Acabamos de terminar este partido y todavía quiero disfrutar de la clasificación. Pero ahora nos espera uno de los desafíos más lindos que puede ofrecer este Mundial: jugar contra México en el Azteca", comenzó el entrenador alemán.

Sin embargo, rápidamente puso el foco sobre la altura en la Ciudad de México, un aspecto que considera determinante. "Habrá muchísimos obstáculos. La altura será una gran desventaja para nosotros porque es imposible adaptarse físicamente en apenas cuatro días", explicó Tuchel, en referencia a los más de 2.200 metros sobre el nivel del mar donde se disputará el encuentro.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron repercusión tanto en Inglaterra como en México, donde varios interpretaron sus palabras como una forma de comenzar a justificar una eventual dificultad antes del partido, que se disputará a las 19 horas del país norteamericano.

Aunque reconoció las dificultades, Tuchel dejó en claro que no considera la serie perdida. El entrenador destacó la personalidad mostrada por sus futbolistas durante la remontada frente a República Democrática del Congo y aseguró que el equipo tiene recursos suficientes para competir en cualquier escenario.

"Seguramente aparecerán más dificultades, pero estaremos preparados. Este equipo tiene las bases necesarias para creer que puede competir en cualquier escenario", sostuvo el técnico. La confianza también se apoya en el gran momento de Harry Kane, nuevamente decisivo en un partido de eliminación directa y líder futbolístico de una selección que aspira a volver a pelear por el título.

El curioso pedido de Tuchel a los hinchas de Inglaterra en el Mundial 2026

La conferencia dejó además un momento distendido. Consultado por el horario del partido frente a México, que coincidirá con la jornada escolar en el Reino Unido, Tuchel sorprendió con una ocurrencia que provocó las risas de todos los presentes.

"Escriban una excusa para la escuela y dejen que los chicos puedan ver el partido. A clases se va todos los días, pero un Mundial ocurre solo cada cuatro años", bromeó el entrenador alemán. La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y fue celebrada por miles de hinchas ingleses, que esperan acompañar a su selección en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final.

El Azteca, un escenario que históricamente condiciona a los visitantes

No es la primera vez que un entrenador europeo pone el foco sobre la altura de Ciudad de México. A lo largo de la historia, numerosas selecciones y clubes han reconocido que competir en el Estadio Azteca implica una exigencia física diferente debido a la menor concentración de oxígeno.

Los equipos que no están acostumbrados suelen necesitar varios días de adaptación para rendir al máximo nivel, algo que el calendario del Mundial 2026 no permite. Justamente ese fue el argumento utilizado por Tuchel para explicar la preocupación de su cuerpo técnico.

Más allá del condicionante físico, Inglaterra también deberá afrontar un ambiente completamente adverso frente a una selección que contará con decenas de miles de hinchas alentando desde las tribunas. Por un lado estará una de las selecciones más poderosas de Europa, liderada por Harry Kane y dirigida por Tuchel. Del otro, uno de los anfitriones del torneo, respaldado por la localía y por un escenario históricamente complejo para cualquier visitante.